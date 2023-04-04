Чи можуть мобілізувати особу без військового досвіду: пояснення юриста

Після того, як Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня, чоловіки все частіше цікавляться, чи можуть їх призвати до лав Збройних сил України, якщо вони не служили в армії та не мають військового досвіду.

Юристи стверджують, що мобілізація осіб без військового досвіду цілком реальна. Законом не заборонено мобілізовувати осіб без досвіду. Однак на рівні законодавства існує заборона відправляти ненавчених людей фронт. Відповідно до статті 29 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” всі військовозобов’язані та резервісти повинні пройти навчальний, перевірочний та спеціальний військові збори. Лише після проходження відповідних зборів особу можуть відправити на фронт для виконання бойових завдань.

Тож у випадку мобілізації, ніхто не має права відправляти вас в зону бойових дій. Однак у зв’язку з повномасштабним вторгненням російських окупантів, терміни навчання зараз дещо скоротили. В зоні бойових дій людина без відповідних навичок та досвіду ймовірно отримає ушкодження чи навіть загине.

Як зазначають юристи, опинитися на передовій людина без досвіду може лише в одному випадку – вона робить це добровільно. Така особа повинна підписати відповідний документ. Якщо ж особу без військового досвіду відправляють на передову, то рекомендовано звернутися з відповідним рапортом до командира військової частини та просити, щоб вам направити на навчання. Причини можуть бути різними – від недостатнього досвіду до відсутності амуніції. У жодному разі не потрібно мовчати, знайте свої права та будьте готові їх захищати.

Також варто зазначити, що вручення повістки не є гарантованим квитком на передову. У будь-якому разі вас повинні відправити на військові збори для того, щоб пригадати навички користування зброєю та навчитися поводитися в умовах бойових дій.