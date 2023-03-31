Эксперты дали неожиданный прогноз по курсу валют: чего ждать от доллара?

В последние недели наблюдалась довольно хорошая тенденция по отношению к курсу доллара. Гривна постепенно укреплялась и вот в конце марта курс доллара уже снизился до 37 гривен. Это довольно неожиданно и обнадеживающе, учитывая, что в конце 2022 года эксперты говорили о минимуме 45-50 гривен за 1 доллар в этом году. Пока эти прогнозы не сбылись, но уже появились следующие. Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный, объяснил, почему сейчас доллар подешевел, и почему вскоре он может наоборот повыситься до 40 гривен.

На укрепление гривны повлияло снижение спроса на валюту

Несколько месяцев назад банки предложили клиентам интересную возможность купить валюту по официальному курсу. Для этого нужно было прийти в банк и купить нужное количество долларов, но сразу же положить их на трехмесячный депозит. То есть покупая эту валюту вы не можете пользоваться ею минимум три месяца. После этого можете получить ее на кассе в наличном виде. Этот способ стал достаточно популярен. Впоследствии эти депозитные доллары поступали на черный рынок и собственники продавали их несколько дешевле, потому что покупали по выгодной цене. Это помогло укрепить гривну.

Да и в общем-то, с подобной схемой уменьшился спрос на доллары, которыми торгуют на черном рынке.

“Спрос на валюту упал, поэтому мы ожидаем тестирования уровня 38 грн/долл. Но эти уровни снижают заинтересованность в открытии трехмесячных валютных депозитов, поэтому через некоторое время это начнет давить на курс наличной валюты и вернет нас обратно к уровню 39 грн“, – объяснил банкир.

Продолжит ли доллар дорожать пока не известно

Пока не известно точно, действительно ли доллар вырастет в цене. Например, поддержать гривну может и Международный валютный фонд, который предоставит Украине программу финансирования. Сейчас все изменения очень краткосрочны, так что подорожание, как и удешевление валюты могут быть очень циклическим явлением.