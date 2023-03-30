Минимальную зарплату могут “разморозить” и повысить до 9000 гривен

В прошлом году при утверждении бюджета на 2023 год было принято решение заморозить размер пенсий и минимальную зарплату на весь год. Такое решение вынужденно было принято из-за войны и ее критического влияния на экономику. Напомним, что сейчас минимальная зарплата составляет 6700 гривен. Но, как оказывается, скоро это может измениться. Появился шанс, что выплаты все-таки разморозят и повысят. Ожидается, что повышение состоится в три этапа. На финальном этапе минималка может составить почти 9000 гривен.

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8431, позволяющий повышать минимальную зарплату. Согласно данному законопроекту, повышение должно было происходить в следующие этапы:

С 1 апреля зарплата должна была вырасти до 7370 грн. С 1 июля по 8107 грн. С 1 октября минималка может составлять 8918 грн.

Учитывая цены и инфляцию, это было бы очень здорово и немного упростило бы жизнь украинцам. Примут ли этот законопроект пока неизвестно, но до 1 апреля осталось совсем немного, так что вероятно об окончательном решении станет известно уже на днях.

Пенсия выросла, но только благодаря индексации

Что касается пенсии, то пока никакие доплаты людям не начисляли. Исключением стала только мартовская индексация. Индекс этого года составил 20%, а среднее повышение составило 500 гривен. По 400-500 гривен доплаты получили владельцы минимальной выплаты, то есть не превышающей 3000 гривен. Те, у кого пенсия выше, получили по 700, 900 и даже 1000 гривен доплаты. Для многих было непонятно, как именно индексировали выплату, ведь люди ожидали одних сумм, а в результате получились совсем другие. Дело в том, что индексировали расчетную выплату, а не фактическую. Поэтому и конечные суммы получились чуть меньше ожидаемых.