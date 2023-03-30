Українців попередили про нові відключення світла: коли чекати та як підготуватися

Попри те, що ситуацію з електропостачанням в Україні вдалося врегулювати, громадян закликали не забувати про заходи енергоефективності. Адже ближче до зимового сезону знову може виникнути дефіцит електрики. До того ж не виключені повторні атаки ворога на енергосистему країни. Тож українцям порадили використати наступні кілька місяців для підготовки до повторних масових відключень.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Він докладно пояснив, що саме можуть зробити українці, щоб запобігти можливим відключенням світла або принаймні зробити їх наслідки менш відчутними.

Коженому українцю варто вжити наступних заходів:

замінити у своєму домі лампи розжарювання на енергоефективні. Для цього можна скористатися державною програмою обміну ламп;

перевірити, скільки електрики споживають найчастіше використовувані пристрої та, за можливості, замінити їх на більш енергоефективні. Можна також змінити режим роботи деяких домашніх приладів, щоб вони споживали менше електроенергії;

ні в якому разі не позбуватися повербанків, генераторів та інших автономних джерел енергії, якими користувалися під час масових відключень. Якщо ж таких пристроїв у споживача немає, бажано придбати їх до початку наступного опалювального сезону.

Очільник «Укренерго» наголосив, що енергетики постійно працюють над ремонтом пошкоджених електростанцій та комунікацій. Вони щодня роблять усе можливе, щоб відновити енергосистему країни після численних ракетних ударів росіян. Однак від споживачів також багато залежить.

Свій вклад у відновлення енергетичної інфраструктури може зробити кожен українець. Потрібно лише відповідально ставитися до енергоспоживання та не гребувати різноманітними технічними засобами, які можуть зменшити обсяг використовуваної електрики.

Головний енергетик країни також зазначив, що в наступні шість місяців серйозних проблем зі світлом в Україні не передбачається. Та людям все дно потрібно бути готовими до короткочасних локальних відключень, оскільки відремонтувати всі пошкоджені росіянами електростанції енергетики до наступної зими можуть і не встигнути. На щастя Україна тепер під’єднана до європейської енергетичної системи і за потреби може імпортувати електроенергію. Тож «блекаут» українцям у будь якому випадку не загрожує.