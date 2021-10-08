Названі головні скупердяї серед знаків зодіаку: від них і снігу зимою не діждешся

Економність не можна назвати поганою рисою. Та якщо вона переходить усі розумні межі, перетворюється у звичайнісіньку скупість. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку найбільш ретельно контролюють свої фінанси, не витрачаючи й копійки без нагальної потреби.





Тілець

Уродженці знаку і справді дуже відповідально ставляться до грошей. Вони вважають, що секрет багатства саме у вмінні правильно розпоряджатися заробленим. Дохід у них зазвичай немалий, та все одно Тільці завжди шукають можливості витратити менше. Тому вибагливість у одязі та їжі – це точно не про них.

Рак

А от Раків можна сміливо назвати скупердяями. Вони ненавидять витрачатися, про що б не йшла мова. Дружити з Раком буде вкрай незручно, не кажучи все про спільні подорожі. Адже у фінансовому сенсі на представника знаку просто неможливо покластися.

Діва

Діви – природжені контролери. Вони завжди і все пам’ятають. Особливо це стосується витрат. Діви ведуть калькуляцію всіх своїх заробків та покупок. Перш ніж придбати дорогу річ, або інвестувати свої гроші у якесь починання, вони сто разів усе зважать і перевірять. Можливо саме така натура Дів і робить їх вкрай складними мішенями для шахраїв.

Скорпіон

Представники знаку обожнюють різноманітні знижки та акції. Вони завжди знають, де можна придбати найдешевший одяг, техніку, чи будь-які інші товари. І неважливо, що якість покупки може бути не надто високою. Адже для Скорпіонів передусім економія.

Козеріг

Козероги – справжні трудоголіки. А тому дуже цінують зароблені гроші і не витрачають їх на дрібниці. Вони довго обмірковують свої покупки, і все одно доволі часто шкодують про витрачені кошти. Бюджет Козерога завжди продуманий і розписаний до деталей. Тож фінансова спонтанність йому аж ніяк не характерна.