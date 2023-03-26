Опасная жвачка: в Минздраве объяснили, можно ли глотать жевательную резинку

Уже много лет в сети распространяется много мифов о пользе и вреде жевательной резинки. Одним из них является утверждение, что глотание жевательной резинки может привести к нежелательным последствиям для здоровья человека, таким как закупорка кишечника.

Министерство здравоохранения решило прояснить ситуацию и официально заявить, что глотание жевательной резинки не вредно для здоровья. Тем не менее, Минздрав также отметил, что злоупотребление жевательной резинкой может оказать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.

По словам экспертов, жевательная резинка действительно может способствовать повышению кислотности желудочного сока, что может привести к диспепсии и другим проблемам с желудком. Поэтому рекомендуется не злоупотреблять жевательной резинкой, особенно это касается людей, страдающих проблемами с желудком или кишечником.

Также жевательная резинка может нести вред, речь идет о:

Потребление большого количества жвачки, это может вызвать расстройство пищеварения, включая диарею.

Жевание резинки может привести к появлению чрезмерного объема воздуха в желудке, что может вызвать метеоризм и боль в животе.

Постоянное или частое жевание резинки может привести к нарушению работы височно-нижнечелюстных суставов из-за излишней нагрузки.

Жвачка с сахаром способствует увеличению слюноотделения, и сахар является благоприятной средой для бактерий. Поэтому лучше выбирать жвачку без сахара.

Однако не все так плохо. есть и плюсы жевания резинки:

Улучшает концентрацию и память, уменьшает стресс.

Уменьшает запах изо рта и улучшает состояние зубов и десен.

Стимулирует слюноотделение, помогающее в борьбе с кислотным воздействием пищи на зубы.

Может помочь снизить чувство голода и контролировать аппетит.

Помогает успокоиться и снять стрессовые состояния.

А относительно того, насколько безопасно проглотить жевательную резинку, следует сказать, что она жвачка не создана для того, чтобы ее глотали. Однако ничего страшного не произойдет.