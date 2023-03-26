Небезпечна жуйка: в МОЗ пояснили, чи можна ковтати жувальну гумку

Вже багато років в мережі поширюється досить багато міфів про користь та шкоду жувальної гумки. Одним з них є твердження, що ковтання жувальної гумки може призвести до небажаних наслідків для здоров’я людини, таких як закупорка кишківника.

Міністерство охорони здоров’я вирішило прояснити ситуацію та офіційно заявити, що ковтання жувальної гумки не є шкідливим для здоров’я. Проте, водночас МОЗ також зазначила, що зловживання жувальною гумкою може мати негативний вплив на шлунково-кишковий тракт.

За словами експертів, жувальна гумка дійсно може сприяти підвищенню кислотності шлункового соку, що може призвести до диспепсії та інших проблем зі шлунком. Тому рекомендується не зловживати жувальною гумкою, особливо це стосується людей, які страждають від проблем зі шлунком або кишківником.

Також жувальна гумка може нести інші шкоду, мова йде про: наступне:

Споживання великої кількості жуйки, це може спричинити розлад травлення, включаючи діарею.

Жування гумки може призвести до появи надмірного обсягу повітря в шлунку, що в свою чергу може викликати метеоризм та біль у животі.

Постійне або часте жування гумки може призвести до порушення роботи скронево-нижньощелепних суглобів через зайве навантаження.

Жуйка з цукром сприяє збільшенню слиновиділення, і цукор є сприятливим середовищем для бактерій. Тому краще обирати жуйку без цукру.

Однак не все так погано. є й плюси жування гумки:

Покращує концентрацію та пам’ять, зменшує стрес.

Зменшує запах з рота та покращує стан зубів та ясен.

Стимулює слиновиділення, що допомагає у боротьбі з кислотним впливом їжі на зуби.

Може допомогти зменшити відчуття голоду та контролювати апетит.

Допомагає заспокоїтися та зняти стресові стани.

А щодо того, наскільки безпечно проковтнути жувальну гумку, то слід сказати, що вона жуйка не створена для того, щоб її ковтали. Однак нічого страшного не станеться.