Новая почта снизила тарифы на часть услуг

Речь идет о популярной услуге возврата посылки, если покупатель ее не забрал или товар ему не подошел по каким-то причинам. Раньше возникали споры на фоне того, кто должен платить возврат — покупатель или отправитель.

Компания работает над улучшением своего сервиса, предоставляя новые услуги для удобства клиентов. Среди них – “Сейф-сервис”. Это новая услуга, которая позволяет покупателям не делать предоплату. Вместо этого клиенты могут заплатить всего 20 гривен страхового платежа. Для продавцем это значит, что они смогут вернуть бесплатно товар, если покупатель не будет забирать посылку.

Для использования услуги “Сейф-сервис”, необходимо быть пользователем мобильного приложения Новой почты. После оплаты товара, деньги не сразу переводятся на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель может осмотреть товар и забрать его, а затем произвести оплату. При этом данные платежной карты хранятся в тайне от обеих сторон.

Для продавцов услуга “Сейф-Сервис” будет бесплатной, а для покупателей – доступной за оплату страхового взноса за товар. Этот сервис значительно облегчит бизнес для продавцов. Напомним, что акционная стоимость услуги составляет 20 гривен до мая 2023 года, независимо от стоимости посылки.

Этот инновационный сервис от Новой почты предоставляет удобство и гибкость в покупках, облегчая процесс оплаты и доставки товаров. Благодаря этому клиенты могут более безопасно и уверенно совершать покупки, а продавцы – легко и быстро проводить транзакции. В целом, услуга “Сейф-Сервис” является прекрасным дополнением к другим услугам Новой почты.

Эти инновации Новой почты сделают покупки более удобными и безопасными для всех ее клиентов. Кроме того, сервисы “Сейф-сервис” и возврат товаров помогут повысить доверие покупателей к продавцам, что в свою очередь способствует росту электронной коммерции в Украине.