Будинок мрії за 2 000 доларів: де в Україні купити житло на березі річки за смішні гроші

Зараз в Україні можна купити будинок на березі річки чи іншої водойми за смішні гроші, лише близько двох тисяч доларів. Варто розуміти, що така нерухомість буде в невеликому населеному пункті, а в будинку знадобиться зробити ремонт.

Ми проаналізували цікаві оголошення на популярних ресурсах із продажу нерухомості.

У Дніпропетровській області на продаж виставлено будинок “для рибалки” за ціною 40 тис. грн. Цей будинок розташований на березі водосховища, площа ділянки складає 200 кв. В оголошенні зазначено, що будинок оснащений електроенергією, а відстань до кам’янистого пляжу становить 35 метрів. Він ідеально підходить для риболовлі, спуску човна або просто для відпочинку біля води. На ділянці ростуть 7 кущів білого винограду, а також є ранні черешня, слива та груша. У будинку є газова пічка.

Також у Миколаївській області на продаж виставлений будинок площею 70 квадратних метрів, розташований на березі річки у селі Синюшин Брід. Ціна цього будинку складає дві тисячі доларів. Площа ділянки складає 37 кв. В оголошенні зазначено, що будинок має веранду розміром 7 на 3 метри, льох та сарай. Також на ділянці є металева огорожа, і загальна площа городу складає 37 соток.

Зазначимо, що найдешевше житло в Україні знаходиться у зоні бойових дій, проте купувати квартири у таких населених пунктах дуже ризиковано. Не варто розглядати такий варіант нерухомості, як інвестицію. Незважаючи на неймовірні зусилля наших Збройних сил, ворог не залишає спроб знищити все, куди здатні дістатись їхня артилерія чи комплекси С-300.

Варто розуміти, що низька вартість нерухомості не завжди пов’язана із наближеністю до місць ведення бойових дій. Однак варто ретельно читати умови договору купівлі/продажу та порадитися з досвідченим юристом перед покупкою. Це допоможе мінімізувати всілякі ризики.