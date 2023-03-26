От ретривера до хаски: какая собака лучше всего подойдет разным знакам зодиака

Известно, что звезды могут давать подсказки и помогать принимать правильные решения. Общие черты характера разных знаков зодиака могут помочь выбрать себе идеального домашнего питомца.
Если вы мечтаете о собаке, то информация от астрологов может помочь подобрать наиболее подходящую породу собаки.
Овен
Представители знака несколько назойливы и импульсивны. Им подойдет активная, умная и целеустремленная собака. Это может быть немецкая овчарка.
Телец
Уроженцы знака Телец считают уравновешенными. Им нужна такая же собака. При этом четвероногий друг должен периодически проявлять эмоции. Это поможет найти с ним общий язык. Один из лучших вариантов – собака породы сенбернар.
Близнецы
Близнецам важна душевная близость, а еще они готовы развлекаться без остановки. Такие люди оценят собак породы папийон.
Рак
Представители этого знака чувственны и эмоциональны, поэтому очень ценят поддержку и близость. Поэтому Ракам лучше подойдет послушная и спокойная собака, которая привязывается к хозяину. Один из вариантов – скайтерьер.
Лев
Для Львов нет ничего более важного, чем статус и признание. Тод и собака ему нужна роскошная и с благородным характером. Идеальный выбор – немецкий дог.
Дева
Представители знака зациклены в порядке. Кажется, они совсем не готовы завести себе домашнего любимца. Однако такие собаки как басенджи могут подойти Девам, ведь они почти не лают, не линяют, а также очень умны и послушны.
Весы
Застенчивым Весам нужно равновесие.Поэтому собака должна быть активной и привлекать к себе внимание. Прекрасный вариант – сиба-ину.
Стрельцы
Представители знака обожают свободу. Поэтому они точно найдут общий язык с активной и неутомимой хаски.
Козерог
Неутомимым Козерогам нужен компаньон, который позволит ему расслабиться и отдохнуть. Представителям знака нужна умная и в меру активная собака, но позволяющая себя обнимать. Лучший выбор – чау-чау.
Водолей
Представители знака постоянно ищут новые эмоции и впечатления. Так что следует выбрать такую же неугомонную собаку, например, джек-рассел-терьера.
Рыбы
Представители знака Рыбы – настоящие мечтатели. Им нужна собака, которая может развлечь и утешить. Прекрасным другом для Рыб может стать золотистый ретривер.
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