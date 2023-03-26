Как выбрать кофемашину для дома: 7 ключевых параметров

Кофемашины являются неотъемлемой частью многих домов. Они позволяют наслаждаться свежим и ароматным кофе каждый день. Однако, выбрать подходящую кофемашину для дома может быть сложно из-за широкого выбора моделей и брендов на рынке. Ниже мы рассмотрим некоторые важные критерии выбора, которые могут помочь вам сделать правильный выбор.

Стоимость

Первое на что мы обращаем внимание при покупке — стоимость кофемашин может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен. Цена зависит от многих факторов, включая бренд, функции, дизайн и качество. При выборе модели следует учитывать свой бюджет и не покупать слишком дешевые модели, которые могут быстро выйти из строя. Однако, также не стоит переплачивать за функции, которые вам не нужны. Швейцарские кофемашины могут стоить больше, чем у других брендов, но они известны своим качеством, надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Давление

Давление играет важную роль в процессе приготовления кофе. Оптимальное давление для кофемашины составляет от 9 до 15 бар. Меньшее давление может привести к недостаточному извлечению аромата и вкуса из кофейных зерен, а более высокое давление может перегреть кофе, что приведет к горькому вкусу.

Тип кофемолки

Тип кофемолки также важен для получения идеального вкуса кофе. Кофемолка в кофемашине могут быть сделаны из разных материалов:

Металл. Металлические считаются более надежными, поскольку она не выйдет из строя, если между кофейными зернами попадет камешек.

Керамика. Это более хрупкий материал, керамические жернова могут могут повредиться от попадания постороннего предмета, а значит, вы должны быть уверены в качестве сырья.

Все жернова в кофемашинах можно разделить на два типа:

Плоские жернова — это две плоские поверхности, которые равномерно измельчают кофейные.. Такие жернова обычно в дорогостоящих кофемашинах. Однако, они могут перегреваться, что влияет на качество кофе. К тому же их регулярно нужно чистить.

Конусные жернова более распространены, они медленнее измельчают зерна, но создают более высокое давление, что улучшает аромат кофе. Конусные жернова менее склонны к перегреванию, но молотый кофе может быть менее однородным, что влияет на качество напитка.

Объем резервуара для воды

Объем резервуара для воды может варьироваться от нескольких сотен миллилитров до нескольких литров. Чем больше объем резервуара, тем меньше придется заменять воду и чаще заполнять его. Однако, если вы не пьете много кофе, то может быть достаточно модели с меньшим объемом резервуара.

Количество настроек

Количество настроек в кофемашине может варьироваться от одной до нескольких десятков. Чем больше настроек, тем больше возможностей для получения идеального вкуса кофе, однако это может усложнить процесс приготовления. Если вы новичок в приготовлении кофе, лучше выбрать модель с небольшим количеством настроек.

Удобство использования

Удобство использования также важно при выборе кофемашины. Некоторые модели имеют автоматические настройки, которые делают процесс приготовления кофе более простым и быстрым. Также можно выбрать модели с памятью на несколько пользователей, что позволяет сохранять индивидуальные настройки приготовления кофе для каждого пользователя.

Дизайн

Дизайн кофемашины может также быть важным фактором при выборе. Кофемашина может стать не только функциональным элементом, но и дополнительным элементом интерьера. Существуют модели разных размеров, форм и цветов, поэтому можно выбрать модель, которая идеально подходит для вашей кухни.

Кроме перечисленных выше факторов, также можно учитывать тип кофе, который вы хотите готовить на кофемашине. Некоторые модели способны готовить только эспрессо, в то время как другие позволяют готовить капучино, латте и другие напитки.

В магазине Jura можно найти широкий выбор кофемашин различных типов и брендов, включая швейцарские модели. Кроме того, в магазине можно получить консультацию специалиста, который поможет выбрать модель, наиболее подходящую для ваших потребностей и бюджета.

В итоге, при выборе кофемашины для дома, стоит учитывать множество факторов, чтобы наслаждаться идеальным вкусом кофе в удобное время.