Налоги в Украине пересчитают: чего ждать и кого это касается

Уже летом этого года изменится налогообложение для предпринимателей. В Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике утверждают, что изменения в системе налогообложения помогут получить значительную поддержку от Международного валютного фонда.

Уже с 1 июля планируется отменить налоговую ставку в 2%, которую ввели после полномасштабного вторжения российских оккупантов. Также возвращают штрафы и документальные проверки.

Отмена льгот для ФЛП фактически уже согласована, ведь Украина подписала соответствующий меморандум в обмен на финансовую помощь от МВФ.

В Совете Кабинета Министров соответствующий законопроект зарегистрирован под номером 8401. Ранее в правительстве проголосовали за документ и поддержали его.

Таким образом, до 1 июля 2023 года:

отменят льготный налог для физлиц-предпринимателей, возвратят 5% вместо 2% льготных;

ФЛП первой и второй групп будут обязаны уплачивать единый налог;

вернут документальные проверки и штрафы за нарушение действующего законодательства в налоговой сфере;

начнут штрафовать за отсутствие РРО.

Власти Украины должны выполнить шаги в фискальной политике, предусмотренные Меморандумом об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года. Однако экс председатель налогового комитета Нина Южанина отмечает, что власть имеет ответственность перед плательщиками относительно своевременного возмещения НДС, но “забыла” об этом. Такие новости могут вызвать шквал критики со стороны предпринимателей и экспертов.

Но если вернуться к старой системе налогообложения, это не поможет компенсировать огромный дефицит бюджета.По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет потерял около семи млрд грн, что означает потери около 900 млн грн ежемесячно для государства. Годовой дефицит бюджета на 2023 год составит 1,31 трлн.

Однако украинцы адаптировались к жизни в условиях военного положения, поэтому правительство считает целесообразным вернуться к довоенным планам. Что из этого получится, можно только предполагать.