Эксперты рассказали, как проверить яйца на свежесть прямо в магазине: есть четыре способа

Яйца хоть и подорожали до невиданных ранее в Украине цен, однако остаются популярным продуктом. В основном магазины завозят их большими партиями. Так же и на рынках. Неизвестно, сколько времени яйцо простояло, пока вы решили его купить. А в данном вопросе важно, чтобы продукт был свежим. Во-первых, не хочется выбрасывать деньги на ветер. А во-вторых, отравление яйцами может иметь очень серьезные последствия, поэтому лучше не рисковать. Эксперты назвали четыре лайфхака, как можно прямо в магазине проверить свежие яйца или нет. Ловите на заметку.

Четыре способа проверить яйца

Осмотрите скорлупу

В первую очередь обратите внимание на скорлупу. Прекрасно, если она имеет шершавую поверхность, словно с какими-то буграми. Тогда яйцо точно свежее. Если же оно идеально гладкое, как отполированное, то вероятно лежит уже очень давно. Также, обратите внимание нет ли на скорлупе каких-то вмятин, и прогибающихся пятнышек. Это свидетельствует о том, что яйцо не свежее.

Потрясите яйцо

Можете слегка потрясти яйцо. Если оно издает хлюпающие звуки значит уже испортилось. В свежем яйце желток густой и никаких звуков не издает. Также можно покрутить яйцо на ровной поверхности. Свежее не будет вращаться против своей оси, а несвежее может совершить сразу несколько оборотов.

Понюхайте яйцо

Нюхать яйца можно и в магазине, однако если оно лишь немного испорчено, то никакого запаха вы можете не почувствовать. Обязательно нужно нюхать яйца, когда вы уже планируете их готовить. Если запах хоть немного не типичен, не употребляйте его.

Осмотрите яйцо под солнечными лучами

Если есть возможность поднести яйцо к яркому свету, чтобы оно прямо просвечивалось. Вы не должны увидеть там никаких пятен. Если они есть, яйцо не свежее.

Вообще яйца могут храниться примерно 25 дней, а при температуре ниже +20 градусов, то еще немного дольше.