АТБ распродает товары за полцены: но для покупателей есть одно условие

У торговой сети АТБ супермаркеты есть практически в каждом украинском городе. Это всем известные магазины с лояльными ценами и регулярными акционными предложениями. Иногда сеть устраивает однодневные или несколько дневные акции. А для ряда покупателей скидки могут быть каждый день. Речь идет о тех, кто оформил себе пластиковую карточку АТБ в отделении одного из популярных в Украине банков. С этой картой в определенные дни недели можно покупать продукты со скидкой 50%.

Карточку можно оформить в одном из четырех украинских банков

Карточку АТБ можно оформить в Ощадбанке, А-Банке, Укргазбанке и Райффайзен банке. Если сделать краткую сравнительную статистику, то Ощадбанк по состоянию на сегодняшний день уже выдал более 1,8 миллиона карточек. Райффайзен 720 тысяч карточек. А-Банк оформил более 115 тысяч, а Укргазбанк только за последний месяц оформил 4 616 карт.



Чтобы оформить карту, нужно прийти в любое отделение вышеуказанных учреждений с паспортом и идентификационным кодом. Имеющим мобильные приложения от упомянутых банков могут попытаться оформить карточку прямо в приложении. Правда, некоторые приложения потребуют для авторизации наличие Дии или цифровых фото документов.

Обновленная карточка от АТБ очень функциональна. На нее можно получать пенсию и зарплату, рассчитываться на нее без комиссии, пополнять ее в терминалах, переводить с нее средства на карточки других банков и т.д.

До 9 апреля в АТБ действует суперакция

До 9 апреля три дня в неделю (пятница, суббота и воскресенье) в АТБ действуют безумные скидки абсолютно для всех покупателей. Каждую неделю перечень распродающих товаров может изменяться. Скидки коснутся всех покупателей, но держатели карт АТБ выиграют больше всего. Им некие продукты можно будет приобрести наполовину дешевле.