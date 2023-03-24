Сразу в четырех областях сократят комендантский час

В Украине с начала войны во всех областях действует комендантский час. Исключением стал только Ужгород. Там никаких ограничений не вводили. В других областях ночью нельзя было свободно передвигаться по улицам без специального на то разрешения. Продолжительность комендантского часа каждая область устанавливала самостоятельно с учетом близости к фронту и общей ситуации безопасности в регионе. И вот, начинается хорошая тенденция. Сразу несколько областей объявили о сокращении комендантского часа. При этом это области, которые находятся очень близко к линии фронта, также к границе с РФ. Речь о Киеве, Сумах, Херсоне и Харькове.

Сократят преимущественно на час

В Херсоне достаточно строгие ограничения. Здесь комендантский час начинается уже в 19:00. В конце концов в городе довольно опасно, ведь россияне периодически обстреливают его районы и почти всегда есть пострадавшие. Но вот и там объявили о незначительных послаблениях.

«В Херсонской области уменьшена продолжительность комендантского часа. С 24 марта она будет начинаться в 20.00 и продлится до 6.00», — пояснил глава Херсонской ОВА.

В Киеве с 26 марта также сократят комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00. Это написала на своем ресурсе городская администрация.

В Сумах также будут сокращать комендантский час. Об этом уже сообщили местные власти. Правда, это пока предложение со стороны властей.



“Мы инициируем обращение к военным, к военной администрации, обсуждаем эти моменты – о возможности введения комендантского часа не с 23:00, а с 24:00“, — заявил городской голова Александр Лысенко.

Идентичные разговоры сейчас проходят и в Харькове.

«Пока этот вопрос мы не рассматриваем. Однако, конечно, учитывая военную обстановку, учитывая наши погодные условия, советуемся и, возможно, вынесем этот вопрос на Совет обороны и примем общее коллегиальное решение, которое будет отвечать той безопасности и тем вызовам безопасности», — рассказал журналистам председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.

Во многих тыловых областях пока таких разговоров нет, ведь там и так комендантский час намного короче, чем в областях, которые ближе к зоне боевых действий.