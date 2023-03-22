В Украине продают несколько гривневых купюр за безумные деньги: как они выглядят

В Украине есть несколько платформ, на которых люди могут продавать и покупать интересные вещи. Это антиквариат, всевозможные старинные монеты, редкие банкноты, старинные игрушки или другие вещи, которые могут иметь ценность для коллекционеров и любителей всего уникального. Очень часто появляются именно объявления с продажей монет и банкнот. Причем украинцы продают не только старинные деньги, но и вполне современные, даже выпущенные совсем недавно. Для того чтобы иметь ценность, банкнотам необязательно иметь интересную историю. Достаточно, если на них есть определенная изюминка. К примеру, уникальные номерные знаки. В качестве примера можем рассмотреть несколько вариантов, которые на днях появились на одном из онлайн аукционов.

Мужчина продает ряд купюр за 30 000 гривен

Украинец опубликовал объявление, где сфотографировано десять 500-гривневых купюр. Их уникальность в номерных знаках от ЭД 1666660 до ЭД 1666669. В объявлении также указано, что состояние купюр отличное и они не подвергались реставрации.



Далее, объявление где продается 2 гривны за 1500 грн. Банкнота довольно старенькая, уже изношенная, ведь выпущена еще в 2011 году. Но имеет уникальный номер РГ 1100000, так что вполне вероятно, что ее купят.

По той же причине продают 1 гривну, но сумма лота 10 000 гривен. Ее номер УУ 1111111.

Еще одно объявление, где за 6500 гривен мужчина продает купюру номиналом в 50 гривен. На ней написан “Образец”, что делает ее уникальной.

Нередко продаются и монеты. Одна из них, номиналом в 50 копеек, также недавно появилась на сайте.

“Одна из редких монет. Состояние коллекционное, монета не реставрировалась. С небольшим поворотом. Украсит любую коллекцию“, — говорится в объявлении.

За свой лот продавец хочет 16 тысяч гривен.