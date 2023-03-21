Украинцев предупреждают о стремительном подорожании хлеба и других популярных продуктов

В Украине продолжается война, а значит, продолжаются и все сопутствующие негативные ее последствия. В частности, это подорожание продуктов питания. В первый месяц весны все снова немного подорожало, и хлеб, в том числе. Эксперты говорят, что за последний год хлеб вырос в цене на 28%. В марте подорожал еще почти на 2% по сравнению с февралем. Это подорожание будет продолжаться и дальше. Все из-за ряда факторов, негативно влияющих на цену и касается это не только хлеба, но и ряда других продуктов.

Людям объяснили, почему все дорожает

Если рассматривать исключительно хлебобулочную отрасль, то в данном случае цена выросла из-за больших затрат на генераторы, которые компании закупили в связи с отключением электроэнергии. Также наблюдается большая проблема с дефицитом работников на предприятиях.



«Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняется повышением цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цены на хлеб будут расти на 1,5-2% ежемесячно», — отметили представители «Укрхлебпрома».

Если смотреть на цены сегодня, то самый дешевый “социальный батон” стоит 12 гривен, а так средняя цена хлеба 25 гривен. Стоимость варьируется в зависимости от сорта, вида и изготовителя.

Сильно подорожали свежие овощи

Украинцы уже могли заметить, что в последнее время резко возросла цена овощей. Молодая капуста, морковь, картофель, огурцы, помидоры – все это подорожало кое-где на 50%-60%. Особенно удивил лук цена которого уже кое-где превышает 50 гривен за килограмм.

Все это тоже связывают с большими затратами на электроэнергию. Большинство свежих овощей выращивают в теплицах, а по нынешним тарифам это очень дорого. Овощи, которые собрали осенью уже заканчиваются, и спрос моментами превышает предложение. Цены в таком случае сразу растут.