Аптеки обновили цены: сколько теперь стоят популярные препараты?

Инфляция, которую спровоцировала война, ударила абсолютно по всем отраслям. Цены выросли как на товары, так и на услуги и никаких исключений в какой-либо сфере нет. Медицинская отрасль тоже изменила цены. В частности, подорожали медикаменты, услуги врачей, процедуры и тому подобное. Эксперты говорят, что если сравнивать цены в марте 2022 года и марте 2023 года, то сейчас цена медикаментов выросла на 21%

. Если сравнивать январь и февраль 2023 года, то разрез цен меньше, но тенденция к их росту есть. В частности, всего за месяц медикаменты подорожали примерно на 0,8%, а амбулаторные услуги на 1,6%. Подорожание коснулось абсолютно всех категорий лекарств, даже несмотря на то, что спрос на антибиотики резко снизился из-за того, что теперь его продают исключительно по рецепту.

Выросли цены и на другие товары

Эксперты проанализировали рост цен по разным отраслям, и картина практически всюду одинакова. В среднем цены выросли на 20%. Если же быть точнее, то все выглядит так:

Бытовая техника и электроника подорожали на 26%. В данном случае самую большую роль сыграл курс валют. Большинство товаров импортируется из других стран, где они закупаются в валюте. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 22%. Рестораны и гостиницы подняли цены в среднем на 23%. Отдых и культура подорожали на 16%. Связь на 13%. Образование на 9%.

Меньше всего подорожала одежда и обувь, вероятно это то, что во время войны для людей меньше всего в приоритете. Продукты питания также дорожают, однако здесь нет какого-либо одного показателя. Когда одни товары растут в цене, другие могут наоборот дешеветь. Имеет значение сезонность, спрос и другие факторы. В частности, последними резко подорожали свежие овощи. Все из-за дорогостоящей электроэнергии и высоких затрат на содержание теплиц.