Аптеки обновили цены: сколько теперь стоят популярные препараты?
Инфляция, которую спровоцировала война, ударила абсолютно по всем отраслям. Цены выросли как на товары, так и на услуги и никаких исключений в какой-либо сфере нет. Медицинская отрасль тоже изменила цены. В частности, подорожали медикаменты, услуги врачей, процедуры и тому подобное. Эксперты говорят, что если сравнивать цены в марте 2022 года и марте 2023 года, то сейчас цена медикаментов выросла на 21%
. Если сравнивать январь и февраль 2023 года, то разрез цен меньше, но тенденция к их росту есть. В частности, всего за месяц медикаменты подорожали примерно на 0,8%, а амбулаторные услуги на 1,6%. Подорожание коснулось абсолютно всех категорий лекарств, даже несмотря на то, что спрос на антибиотики резко снизился из-за того, что теперь его продают исключительно по рецепту.
Выросли цены и на другие товары
Эксперты проанализировали рост цен по разным отраслям, и картина практически всюду одинакова. В среднем цены выросли на 20%. Если же быть точнее, то все выглядит так:
- Бытовая техника и электроника подорожали на 26%. В данном случае самую большую роль сыграл курс валют. Большинство товаров импортируется из других стран, где они закупаются в валюте.
- Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 22%.
- Рестораны и гостиницы подняли цены в среднем на 23%.
- Отдых и культура подорожали на 16%.
- Связь на 13%.
- Образование на 9%.
Меньше всего подорожала одежда и обувь, вероятно это то, что во время войны для людей меньше всего в приоритете. Продукты питания также дорожают, однако здесь нет какого-либо одного показателя. Когда одни товары растут в цене, другие могут наоборот дешеветь. Имеет значение сезонность, спрос и другие факторы. В частности, последними резко подорожали свежие овощи. Все из-за дорогостоящей электроэнергии и высоких затрат на содержание теплиц.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter