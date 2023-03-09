Весной украинцев могут штрафовать на 100-150 тысяч гривен: предупреждайте близких

С приходом весны люди постепенно начинают возобновлять работу на собственных огородах и в садах. Особенно в селах это активный период, когда поля готовят к посадкам, а сады просто вычищают от сухих веток и травы. И что часто привыкли делать украинские дачники и селяне? Жечь траву. Власти борются, как могут с этими нарушителями, ведь сжигание травы и сухой ботвы строго запрещено на законодательном уровне. Но почему-то каждый год все еще находится множество нарушающих закон.

Штрафы за нарушение существенно возрастут

На сегодняшний день штрафы за сжигание травы колеблются от 3000 до 150 000 гривен. Все зависит от площади, на которой человек устроил пожар, а также какой он имеет статус. Например, если сжиганием травы занимается чиновник, то для него штраф сразу же умножается в несколько раз. Максимальный штраф составляет 150 000 гривен и может предъявляться тем, кто спровоцировал пожар в лесу, или пожар на большой площади, которую сложно погасить и где было в результате привлечено много специальной техники.



Сжигать траву не запрещают исключительно из-за риска пожара. Это еще и очень опасно для здоровья. При горении в воздух выделяется угарный газ, оксиды азота, тяжелые металлы и бензапирен, провоцирующий появление раковых клеток.

Кроме здоровья страдает и окружающая среда. К примеру, земля на которой горела трава восстанавливается минимум 5 лет. Также элементы горения очень загрязняют почву и воду.

Нарушителя даже могут посадить в тюрьму

Самое суровое наказание будет для тех, кто палил траву недалеко от человеческих домов, железной дороги или автодороги. Кто уничтожил лесные посадки или чужие поля. А если в результате пожара еще и погибли люди, то человек может сесть в тюрьму сроком от 2 до 5 лет.