Украинцам раздадут сертификаты на 6600 гривен для покупок в Сильпо: регистрация продлится неделю
Ваучеры на покупку продуктов – это распространенная практика во время войны. Уже многие благотворительные организации приобщались к подобным инициативам и раздавали сертификаты как в отдельных городах, так и без привязки к месту жительства. Теперь стало известно о такой возможности для проживающих в Ужгороде. Местные жители со статусом ВПЛ могут получить сертификаты на сумму 6600 гривен для покупок в сети Сильпо. Выдача одноразовая и пользоваться ваучером можно в течение трех месяцев. Есть лимит – 2200 в месяц.
Как получить сертификат?
Речь о переселенцах, зарегистрированных в Ужгороде и имеющих инвалидность 1 и 2 группы. Получить помощь они могут после официального регистрации в ЦНАПе.
- Регистрация начинается 6 марта и продлится неделю.
- Выдавать ваучеры начнут уже с 7 марта.
- Запись возможна только по предварительной регистрации, которая возможна по телефону +38 050 555 81 08.
Эта помощь выдается Закарпатской организацией Сообщества Красный Крест при содействии компании Austrian Development Cooperation и Ужгородского городского совета.
Будет ли такая помощь в других городах пока неизвестно. За перечнем актуальных выплат нужно следить на платформе еПомощь, на сайте Минсоцполитики, в Дии или непосредственно у органов местного самоуправления по фактическому месту жительства.
Вернулась выплата от ООН
Данная помощь нацелена на более широкий круг и не ограничивается одной областью. Эту выплату могут оформить все, кто не получал ее в прошлом году. Это ВПЛ, жители оккупированных и освобожденных от оккупации регионов, а также пенсионеров, лиц с инвалидностью, многодетных семей и других социальных категорий населения. Эта помощь будет также оплачиваться в течение трех месяцев, по 2200 гривен.
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