Это не шутки:уже этим летом в некоторых украинцев отберут пенсии

В Украине будут лишать пенсионных выплат тех, кто совершил преступления против государства и территориальной целостности. Новые правила вступят в силу уже этим летом.

Но паниковать не стоит, отмена пенсий будет осуществляться только по решению суда. Законопроект, который будет принят к середине лета, направлен на прекращение выплат пенсий тем, кто приговорен к лишению свободы за совершение уголовных правонарушений, связанных с основами национальной безопасности.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что список лиц, которые будут лишены пенсии, уже есть, но информация о них пока закрыта. Для того чтобы избежать ошибок при отмене пенсий, соответствующие органы уже начали сбор информации о пенсионерах, которые могут попасть под действие нового законодательства. Выплата пенсий будет возобновлена после отбытия наказания, а прекращение выплат будет происходить только после вступления в силу обвинительного приговора суда. Пенсии будут лишены пенсионеры, действия которых были направлены на насильственную смену власти, посягавшие на территориальную целостность, за государственную измену и за коллаборационизм.

Жолнович также подчеркнула, что новое законодательство не затронет права законопослушных граждан, а лишь предназначено для борьбы с нарушителями закона и защиты национальных интересов Украины. Она отметила, что все решения по отмене пенсий будут приниматься только в судебном порядке и с учетом всех обстоятельств дела.

Новое законодательство о пенсиях в Украине будет направлено на обеспечение более справедливого распределения социальных выплат и борьбу с преступностью. Оксана Жолнович подчеркнула, что решения о лишении пенсий будут приниматься только после тщательного анализа каждого конкретного случая.

Напомним, что в марте этого года пенсионеры получат надбавку к пенсии в размере 20%. Многие пенсионеры возмущены, поскольку они получили всего на 100-200 гривен больше. Но стоит понимать, что индексируется только основная часть выплаты, то есть без учета надбавок за стаж, возраст и других.