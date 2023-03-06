Це не жарти: вже цього літа у деяких українців відберуть пенсії

В Україні позбавлятимуть пенсійних виплат тих, хто вчинив злочини проти держави та територіальної цілісності. Нові правила набудуть чинності вже цього літа.

Але панікувати не варто, скасування пенсій здійснюватиметься лише за рішенням суду. Законопроект, який буде ухвалено до середини літа, спрямований на припинення виплат пенсій тим, хто засуджений до позбавлення волі за скоєння кримінальних правопорушень, пов’язаних з основами національної безпеки.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що список осіб, які будуть позбавлені пенсії, вже є, але інформацію про них поки що закрито. Щоб уникнути помилок при скасуванні пенсій, відповідні органи вже розпочали збір інформації про пенсіонерів, які можуть потрапити під дію нового законодавства. Виплату пенсій буде відновлено після відбуття покарання, а припинення виплат відбуватиметься лише після набрання чинності обвинувальним вироком суду. Пенсії будуть позбавлені пенсіонери, дії яких були спрямовані на насильницьку зміну влади, яка зазіхала на територіальну цілісність, за державну зраду та за колабораціонізм.

Жолнович також наголосила, що нове законодавство не торкнеться прав законослухняних громадян, а лише призначене для боротьби з порушниками закону та захисту національних інтересів України. Вона зазначила, що всі рішення щодо скасування пенсій прийматимуться лише у судовому порядку та з урахуванням усіх обставин справи.Нове законодавство про пенсії в Україні буде спрямоване на забезпечення більш справедливого розподілу соціальних виплат та боротьби зі злочинністю. Оксана Жолнович наголосила, що рішення про позбавлення пенсій ухвалюватимуться лише після ретельного аналізу кожного конкретного випадку.

Нагадаємо, що у березні цього року пенсіонери отримають надбавку до пенсії у розмірі 20%. Багато пенсіонерів обурено, оскільки вони отримали лише на 100-200 гривень більше. Але варто розуміти, що індексується лише основна частина виплати, тобто без урахування надбавок за стаж, вік та інші.