До 33 000 тысяч на семью: в Минреинтеграции рассказали как оформить новый вид денежной помощи

Украинцы могут получить до 33 300 грн на семью благодаря новой материальной помощи от международной организации. Эта помощь оказывается Норвежским советом по делам беженцев, и ее могут получить переселенцы и жители районов, пострадавших в результате боевых действий. Лица из уязвимых категорий населения имеют приоритет при регистрации на получение этой помощи.

Согласно деталям, опубликованным Минреинтеграции в Facebook, выплату можно оформить на семью, которая состоит не более чем из 5 человек. Сумма помощи составляет 2200 грн в месяц, а за 3 месяца — 6600 грн на одного человека или 33 300 грн на семью из 5 человек. Для получения помощи необходимо указать свой банковский счет в формате IBAN, поскольку пенсионная карта или карта єПідтримка не подходят.

Принимаются заявки на помощь только до 20 марта текущего года. Чтобы зарегистрироваться, можно отправить сообщение с текстом “Привет” на номер 0 800 609 844 через WhatsApp или отсканировать QR-код, который размещен на картинке, чтобы зарегистрироваться через Viber. После успешной регистрации с вами свяжутся по мессенджерам, прислав SMS-сообщение или позвонив по указанному номеру телефона. QR-код можно найти в сообщении Мининтеграции. Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии Норвежского совета – 0 800 302 007.

Международные организации всячески помогают украинцам, которые оказались в сложной ситуации из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. В приоритете всегда незащищенные категории населения — пенсионеры, многодетные семьи, одинокие матери, семьи с детьми до года и другие.

На сайте или страницах в социальных сетях Министерства с реинтеграции временно оккупированных территорий можно найти актуальную информацию о действующих программах помощи.

Также безработные украинцы могут подать бизнес-план в Центр занятости и получить около ста тысяч гривен на развитие собственного бизнеса. При этом, если бизнес будет успешным, и вы сможете дать рабочие места минимум двум людям, то возвращать деньги не придется.