Денис Шмыгаль прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию на 400%

По прогнозам стоимость электроснабжения в Украине может увеличиться в четыре раза уже этой весной. Есть вероятность, что стоимость будут постепенно повышаться. Однако это ничуть не добавляет оптимизма украинцам, большинство которых оказались в затруднительной ситуации из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что социально незащищенные слои населения не пострадают от повышения стоимости электроэнергии. На самом деле, повышение цен — это вынужденная мера из-за необходимости восстанавливать разрушенную энергетическую инфраструктуру.

Об этом Шмыгаль заявил на пресс-конференции, комментируя вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

По его словам, до конца отопительного сезона стоимость тарифов менять не будут. По словам Шмыгаля, повышение стоимости электроснабжения связано с необходимостью тратить немалые средства на восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры. Учитывая действующие на сегодня тарифы на электроэнергию, восстановление инфраструктуры невозможно.

Что будет с самым незащищенным населением

Глава Кабинета Министров отметил, что энергетики работают над тем, чтобы не допустить катастрофы в энергетической системе. А без повышения цен удержать энергосистему будет очень сложно.

Однако Шмыгаль пообещал, что наиболее незащищенные слои населения не пострадают от повышения цен. Все люди могут рассчитывать на получение субсидий. По словам Шмыгаля, Правительство и Офис президента могут гарантировать, что незащищенные слои населения не пострадают из-за реализации проектов по развитию и стабилизации энергетической системы. Все решения будут приниматься взвешенно только после анализа. Пока волноваться не стоит, по крайней мере, до мая, ведь по предварительной информации тарифы пересмотрят именно в мае.

Что касается стоимости газа и теплоснабжения, цены останутся неизменными до конца действия военного положения и еще полгода после его отмены. Однако это не касается электроснабжения, поэтому уже сейчас следует готовиться к повышению цен.