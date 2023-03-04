В рамках масштабной верификации многим украинцам приостановят выплату пенсий

Совсем скоро в Украине будут проводить масштабную верификацию всех получающих пенсионные выплаты. Это как непосредственно пенсионеры, так и лица с инвалидностью и другие льготные категории граждан, имеющих ежемесячное социальное пособие. Все для того, чтобы идентифицировать лиц, незаконно получающих эти выплаты. В правительстве говорят, что таких очень много. Это лица, которые неофициально купили стаж, подделали справки, купили липовые справки об инвалидности и т.д. Кроме этого, пенсию могут приостановить выплачивать и при нескольких других ситуациях.

Когда могут прекратить начислять пенсию

Есть как минимум пять пунктов, когда может такое случиться.

Лицо получает деньги незаконно. Это то, о чем мы писали выше. Пенсия на основе поддельных справок будет отменена. Гражданин не получал выплаты более полугода. Речь о тех людях, которые получают пенсию на отделении Укрпочты и полгода за ней не приходили. Или о тех, кто получает деньги на карту и пол года этой картой не пользуется. Затем возобновить выплату можно, но лучше к подобному не допускать. Особенно если речь идет о банковском счете. Достаточно хотя бы пополнить телефон, либо совершить минимальную покупку рассчитавшись картой, и это будет засчитано как активность. Гражданин переехал заграницу на ПМЖ. Об этом нужно сообщать. Также такие лица смогут получить на конец денежную сумму в размере нескольких пенсий. Лицо трудоустроилось на вакансию, где предусмотрена пенсия за выслугу лет. В данном случае пенсию прекращают начислять до тех пор, пока лицо работает на этой работе. Гражданин умер.

Если вам ошибочно приостановили выплату пенсии вы можете обратиться в ближайшее отделение Пенсионного Фонда и выяснить все детали.