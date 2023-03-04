Відбувся найбільший цьогорічний перерахунок пенсій: які суми тепер отримують українці

Попри те, що на 2023 рік не заплановано жодних доплат до пенсій, одна таки відбулася. Мова про березневу індексацію, яка є щорічною та обов’язковою. Індексація напряму прив’язана до рівня інфляції, тож цього року індекс досить вражаючий: в межах 20%. Осучаснення пенсій торкнулося абсолютно всіх громадян, щоправда, сума доплати у кожного вийшла різною. Вона залежить від розміру розрахункової виплати, тобто “чистої” пенсії без надбавок за стаж та решти доплат.

Середній розмір доплати становив 400 гривень

Вже відомо, що найменший розмір доплати становив 100 гривень, найбільший 1500, а середній зупинився на позначці 400-500 гривень.



Парадокс в тому, що багато людей, яким прийшла пенсія лише на 100 гривень більше, отримали добавку у розмірі 400-500 гривень. Вони її не відчули саме через те, що індексували розрахункову виплату. Після індексації вона буквально зрівнялася з фактичною. А от кому дійсно пощастило, то це тим в кого розрахункова пенсія 6000 гривень і більше. Саме ці особи отримали найвідчутнішу доплату розміром у 1000 і більше гривень.

Цьогоріч буде ще одна доплата

Також, не планують скасовувати доплату за віком. Вона вперше була нарахована у 2020 році тим кому понад 80 років. Тоді такі пенсіонери отримали по 500 гривень, і до тепер, коли особа перетинає цей віковий рубіж її пенсія автоматично зростає на цю суму. Після цього у 2021 та 2022 роках підвищення торкнулося ще кількох вікових категорій. Особи, яким 75+ отримують тепер по 400 гривень доплати, а ті кому 70+ по 300 гривень. Варто зазначити, що мова про пенсіонерів, які мають за плечима необхідний страховий стаж.