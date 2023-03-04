В рамках масштабної верифікації багатьом українцям призупинять виплату пенсій

Зовсім скоро в Україні будуть проводити масштабну верифікацію всіх хто отримує пенсійні виплати. Це як безпосередньо пенсіонери, так і особи з інвалідністю й інші пільгові категорії громадян, які мають щомісячну соціальну допомогу. Все задля того, щоб ідентифікувати осіб, які незаконно отримують ці виплати. В Уряді кажуть, що таких дуже багато. Це особи, які неофіційно купили стаж, підробили довідки, купили “липові” довідки про інвалідність тощо. Крім цього пенсію можуть призупинити виплачувати й при кількох інших ситуаціях.

Коли можуть припинити нараховувати пенсію

Наразі є як мінімум п’ять пунктів, коли може таке трапитися.

Особа отримує гроші незаконно. Це те про що ми писали вище. Пенсія на основі підроблених довідок буде скасована. Громадянин не отримував виплати більше ніж пів року. Мова про тих людей, які отримують пенсію на відділенні Укрпошти й пів року по неї не приходили. Або про тих, хто отримує гроші на картку і пів року цією карткою не користується. Потім відновити виплату можна, але краще до подібного не допускати. Особливо якщо мова про банківський рахунок. Достатньо хоча б поповнити телефон, або зробити мінімальну покупку розрахувавшись карткою, і це буде зараховано, як активність. Громадянин переїхав за кордон на ПМЖ. Про це потрібно повідомляти. Також такі особи зможуть отримати на кінець грошову суму у розмірі кількох пенсій. Особа працевлаштувалася на вакансію, де передбачено пенсію за вислугу років. В такому випадку пенсію припиняють нараховувати допоки особа працює на цій роботі. Громадянин помер.

Якщо вам помилково призупинили виплату пенсії ви можете звернутися до найближчого відділення Пенсійного Фонду та вияснити всі деталі.