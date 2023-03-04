В рамках масштабної верифікації багатьом українцям призупинять виплату пенсій
Зовсім скоро в Україні будуть проводити масштабну верифікацію всіх хто отримує пенсійні виплати. Це як безпосередньо пенсіонери, так і особи з інвалідністю й інші пільгові категорії громадян, які мають щомісячну соціальну допомогу. Все задля того, щоб ідентифікувати осіб, які незаконно отримують ці виплати. В Уряді кажуть, що таких дуже багато. Це особи, які неофіційно купили стаж, підробили довідки, купили “липові” довідки про інвалідність тощо. Крім цього пенсію можуть призупинити виплачувати й при кількох інших ситуаціях.
Коли можуть припинити нараховувати пенсію
Наразі є як мінімум п’ять пунктів, коли може таке трапитися.
- Особа отримує гроші незаконно. Це те про що ми писали вище. Пенсія на основі підроблених довідок буде скасована.
- Громадянин не отримував виплати більше ніж пів року. Мова про тих людей, які отримують пенсію на відділенні Укрпошти й пів року по неї не приходили. Або про тих, хто отримує гроші на картку і пів року цією карткою не користується. Потім відновити виплату можна, але краще до подібного не допускати. Особливо якщо мова про банківський рахунок. Достатньо хоча б поповнити телефон, або зробити мінімальну покупку розрахувавшись карткою, і це буде зараховано, як активність.
- Громадянин переїхав за кордон на ПМЖ. Про це потрібно повідомляти. Також такі особи зможуть отримати на кінець грошову суму у розмірі кількох пенсій.
- Особа працевлаштувалася на вакансію, де передбачено пенсію за вислугу років. В такому випадку пенсію припиняють нараховувати допоки особа працює на цій роботі.
- Громадянин помер.
Якщо вам помилково призупинили виплату пенсії ви можете звернутися до найближчого відділення Пенсійного Фонду та вияснити всі деталі.
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