Стало известно, можно ли отказаться от уплаты тарифа за распределение газа

Уже несколько лет украинцы платят отдельно деньги за распределение газа. Эксперты объясняют, что эти средства используются для обслуживания труб и газораспределительных систем. Многим такое не нравится, кое-кто до сих пор не смирился с этим новым тарифом и хотел бы от него отказаться. Абсурд заключается и в том, что у каждой области разные тарифы, то есть это не фиксированная цена для всех украинцев и иногда она может сильно отличаться. Также многих возмущает, что за доставку газа приходится платить даже тем, кто им давно не пользуется и просто остается подключенным к трубам. Так можно ли это изменить? Рассказываем.

Не платить за доставку газа можно при одном условии

Эксперты говорят, что не платить за распределение газа могут только люди, которые официально отсоединились от трубы и имеют подтверждающие документы. Также в этом году могут не платить этот тариф люди, дома которых разрушены или повреждены в результате боевых действий. Все остальные должны платить, ведь иное действующим законодательством не предусмотрено. К слову, платить можно меньше, если речь идет об организованных общинах. Например, ОСМД, или небольшие деревни. Если люди сгруппируются и создадут свою организацию оператора, которая будет обслуживать газораспределительные системы, тогда будет перерасчет и за этот тариф все участники общины будут платить меньше.



Заметим, что сделать такую компанию совсем не просто. Для этого нужно получить все необходимые документы, лицензию, обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы, закупить необходимые приборы и технику.

Тарифы в скором времени могут возрасти

Что касается газа, то к концу отопительного сезона тарифы вероятно не возрастут, а вот потом вполне могут. Эксперты говорят о суммах в 12 гривен за куб. Говорят все потому, что сильно выросла рыночная цена газа. Она сейчас почти 19 гривен, в то время как население все еще платит 8 гривен за куб. Разницу покрывают из государственного бюджета.