Як купити б/у ноутбук чи ПК і не пошкодувати: 3 поради від продавців вживаної техніки

Купівля б/у техніки може бути прекрасним варіантом для тих, хто хоче отримати якісну техніку за менші гроші. Однак, не завжди легко знайти надійного продавця і правильно вибрати техніку, яка задовольнить ваші потреби.

Однак купувати техніку з рук ми не радимо, натомість пропонуємо інтернет магазин бу техніки. Такий спосіб є більш надійним, особливо, якщо магазин пропонує продаж вживаної техніки не лише для фізичних осіб, але й для компаній, як, наприклад, AS IT.

Розповідаємо, як безпечно придбати вживану техніку.

Розглянемо докладніше різні види б/у техніки та як обрати її правильно.

Перевірте техніку на наявність пошкоджень

Огляньте гаджет на наявність фізичних пошкоджень — перший крок, якщо вас цікавлять бу ноутбуки. Перевірте корпус на подряпини, сколи або тріщини. Також переконайтеся, що клавіатура, тачпад, дисплей і інші деталі не мають ознак зношення або пошкоджень.

Б/у ноутбуки можуть бути гарним варіантом для тих, хто шукає портативну техніку за доступну ціну. Якість б/у ноутбука залежить від того, як він був обслуговуваний та використовувався попереднім власником.

При виборі б/у ноутбука, враховуйте наступне:

перевірте стан батареї та адаптера живлення;

перевірте роботу клавіатури та тачпада;

перевірте стан екрана та динаміківl

перевірте роботу всіх портів та інтерфейсів.

переконайтеся, що потужність компонентів відповідає вашим потребам.

БУ комп’ютери, моноблоки, Неттопи будуть обиратися за схожим принципом.

переконайтеся, що комп’ютер має достатньо потужний процесор та достатньо оперативної пам’яті;

перевірте роботу жорсткого диска та оптичного приводу;

перевірте роботу всіх портів та інтерфейсів;

переконайтеся, що операційна система та драйвери встановлені та працюють належним чином.

Дізнайтеся про історію використання техніки

З’ясувати історію використання пристрою – важливий крок в покупці б/у ноутбука. З’ясуйте, скільки разів пристрій був відремонтований, чи були на ньому встановлені нові деталі, як часто він використовувався і як добре доглядали за пристроєм.

Перевірте гарантійні умови

Важливо дізнатися, які гарантійні умови надають продавці вживаної техніки. Це допоможе зрозуміти, які проблеми можуть виникнути після покупки і як їх можна вирішити.

Важливо звернути увагу на наступне:

гарантії, які надає продавець на б/у техніку;

процедуру повернення та обміну.

Якщо ви купуєте б/у техніку в магазині, перевірте, чи є на неї гарантія. Як правило, на б/у техніку надають гарантію від 1 до 6 місяців. Важливо також дізнатися, що включає в себе гарантійне обслуговування, та які несправності входять до списку гарантійних випадків.

Окрім цього, слід пам’ятати про те, що виробник надає гарантію на свою техніку, незалежно від того, чи вона нова чи б/у. Тому, якщо техніка ще має гарантію від виробника, вона може бути безкоштовно відремонтована в разі виходу з ладу.

Також, розгляньте можливість придбання додаткової гарантії. Деякі магазини пропонують додаткову гарантію на б/у техніку, яка може бути вигідною, оскільки ви зможете отримати безкоштовний ремонт або повернення грошей.

Не забувайте про те, що використовувана техніка має свої ризики. Тому, щоб забезпечити собі максимальний рівень захисту, переконайтеся, що купуєте техніку в надійному магазині або у продавця з хорошою репутацією.