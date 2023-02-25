С марта один из коммунальных тарифов вырастет в четыре раза: за что будем платить больше?

С тех пор как в Украине продолжается война, тарифы на коммунальные услуги не меняли. На некоторые тарифы действует мораторий, в частности газ и горячую воду. Остальные не пересматривали из-за сложной ситуации с доходами у граждан. И вот все учащаются разговоры о том, что будет расти цена за электроэнергию. Пока что украинцы платят гораздо дешевле рыночной стоимости и это губительно влияет на всю отрасль. Для предпринимателей цены выросли уже 1 января 2023 г. и продолжают расти в несколько этапов. А вот для простого населения первые повышения могут произойти уже с 1 марта. Есть информация, что тариф в конечном итоге должен вырасти в четыре раза.

Рост цен будет поэтапным

О том, что Кабмин рассматривает повышение тарифов, рассказали эксперты Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг. Говорят, сейчас рассматриваются два варианта развития событий. Первое и наиболее реальное это поэтапное повышение. Раз в несколько месяцев тарифы будут расти на несколько процентов, чтобы у людей было время адаптироваться к новым ценам.



Второй вариант — внезапное повышение тарифов в четыре раза, но с условием, чтобы всем, кто не может их оплачивать, будет начислена компенсация.

Что касается второго развития событий, вокруг него уже есть немало скандалов. Дело в том, что компенсацию есть субсидию не начисляют, если один из членов семьи безработный. А сейчас в Украине масса таких людей, потерявших работу не по своей воле и трудоустроиться им сложно. Что из этого выйдет пока неизвестно.

Цены на другие виды услуг пока остаются неизменными

Цены на горячую воду и газ не могут вырасти из-за моратория. Даже если военное положение сейчас закончится, еще 6 месяцев тарифы должны оставаться старыми. Что потом будет неизвестно. Вероятно подорожание, ведь рыночная цена газа уже 19 гривен за куб, в то время как население платит всего 8 гривен.