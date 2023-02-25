С марта начнется масштабная верификация пенсионеров: кого-то лишат выплат

Еще в прошлом году в Кабмине заговорили о масштабной и общенациональной верификации пенсионеров и других получателей пенсий. Сюда включены также лица с инвалидностью, имеющие на ее основе ежемесячную помощь, многодетные семьи и т.д. Цель – идентифицировать лиц, получающих пенсию нечестным путем. То есть, имеют купленные справки о стаже, липовую инвалидность или проводили другие нечестные манипуляции, через которые теперь незаконно получают ежемесячно деньги. При обнаружении таких лиц, их будут наказано.

Верификация будет проходить в три этапа

Проверку будут проводить на нескольких этапах, а именно:

При подаче заявления на оформление пенсии. Заявителя будут тщательно проверять. При получении пенсии. То есть будут проверять и всех лиц, уже имеющих пенсию и тех, кто уже регулярно ее получает. В течение трех лет после того, как пенсию вам перестали выплачивать. То есть если вы получали деньги, а потом их прекратили выплачивать, то вы также будете подлежать верификации.

Проверка включает различные пункты. Например, по разным базам данных будут проверять уровень жизни получателя. Например, не покупали ли вы машину или другие дорогие покупки. Будут проверять информацию о стаже или инвалидности и соответствуют ли все данные действительности.

Как будут наказывать?

Ну, во-первых, помощь немедленно прекратят начислять. А во-вторых, могут обязать вернуть полученное. К примеру, с подобным столкнулась многодетная семья из Запорожья. Они должны вернуть 4000 гривен, ведь не указали в документах, что в семье проживает безработное лицо, у которого нет никаких причин, чтобы не работать. Если люди не вернут эти средства, то на них подадут в суд, арестуют их банковские счета и т.д. В данном случае семье повезло, что они не получали незаконно выплату многие месяцы, ведь тогда возвращать пришлось бы гораздо большую сумму.