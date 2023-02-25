З березня почнеться масштабна верифікація пенсіонерів: когось позбавлять виплат

Ще минулого року в Кабміні заговорили про масштабну і загальнонаціональну верифікацію пенсіонерів та інших отримувачів пенсій. Сюди включені також особи з інвалідністю, які на основі неї мають щомісячну допомогу, багатодітні родини тощо. Мета — ідентифікувати осіб, які отримують пенсію нечесним шляхом. Тобто мають куплені довідки про стаж, липову інвалідність чи проводили інші нечесні маніпуляції, через які тепер незаконно отримують щомісяця гроші. При виявленні таких осіб, їх буде покарано.

Верифікація проходитиме у три етапи

Перевірку проводитимуть на кількох етапах, а саме:

Під час подачі заяви на оформлення пенсії. Заявника ретельно перевірятимуть. Під час отримання пенсії. Тобто перевірятимуть і всіх осіб, які вже мають пенсію та регулярно її отримують. Протягом трьох років після того, як пенсію вам припинили виплачувати. Тобто якщо ви отримували гроші, а потім їх припинили виплачувати, то ви також підлягатимете верифікації.

Перевірка включатиме різноманітні пункти. Наприклад, по різноманітних базах даних перевірятимуть рівень життя отримувача. Наприклад, чи не купували ви машину, або інші дорогі покупки. Перевірятимуть інформацію про стаж, або про інвалідність та чи відповідають всі дані дійсності.

Як каратимуть?

Ну, по-перше, допомогу негайно припинять нараховувати. А по-друге, можуть зобов’язати повернути отримане. Для прикладу, з подібним стикнулася багатодітна родина з Запоріжжя. Вони мусять повернути 4000 гривень, адже не вказали в документах, що в родині проживає безробітна особа, яка немає жодних причин, щоб не працювати. Якщо люди не повернуть ці кошти, то на них подадуть в суд, арештують їхні банківські рахунки тощо. В цьому випадку родині пощастило, що вони не отримували незаконно виплату багато місяців, адже тоді повертати довелося б набагато більшу суму.