Купити долари та ще й зекономити: українцям розповіли, як вигідно запастися валютою

Українці мають можливість придбати долари онлайн на 2-3 грн дешевше, ніж готівкою. Таку послугу пропонує громадянам більшість українських банків. Проте придбати валюту таким способом можна лише у визначеній НБУ обмеженій кількості.

Про унікальну можливість запастися доларами за нижчим курсом розповів економіст Любомир Остапів. Він зазначив, що курс на придбання долара онлайн в більшості українських банків зараз на кілька гривень нижчий за готівковий. Зокрема у ПриватБанку та monobank він становить близько 37,5 грн/$. Тоді як готівковий долар продають щонайменше за 39,5 грн/$. Тож вигода очевидна.

Щоправда купити онлайн українці можуть обмежену кількість валюти – максимум на 100 тис. грн. Але це правило діє лише в межах одного банку. Тож за потреби українець може обміняти по 100 тис. грн у кількох фінустановах і зробити цілком пристойні заощадження.

Остапів також висловив свою думку щодо того, наскільки вигідно сьогодні купувати долар. Експерт підкреслив, що сподіватися на значне зниження курсу, наприклад до 30 грн/$, зараз просто нереально. В країні йде війна і це безпосереднім чином впливає на стан економіки, а відповідно й на курс валюти. Тож якщо є така можливість, краще вкластися у онлай-валюту. Тим більше що курс на неї доволі привабливий.

Загалом же експерти схиляються до думки, що курс долара в Україні протягом наступних 1,5-2 місяців суттєво не зміниться. Завдяки регулярним фінансовим надходженням від міжнародних партнерів та помірній інфляції, яка з початку року склала лише 1%, зберегти стабільність курсу буде нескладно. За очікуваннями експертів ринку до квітня вартість долара буде коливатися в межах 39,5-40,5 грн/$.

Нагадаємо, що станом на 24 лютого готівковий курс долара в банках України становить 39,4 грн/$ на покупку та 39,9 грн/$ на продаж. На чорному ж ринку долар купують за 39,6 грн/$, а продають за 39,7 грн/$.