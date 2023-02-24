Назван исчерпывающий перечень болезней нервной системы с которыми не призывают к ВСУ

Общая мобилизация в Украине продолжается, больше того она в самом разгаре. Повестки вручают прямо на улице, в общественном транспорте, а по некоторым городам представители военкомата даже ходят по многоквартирным домам. Под мобилизацию подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие так называемого “белого билета” или отсрочки. Его можно получить по ряду причин: инвалидность, уход за лицом с инвалидностью, наличие троих или более детей, или проблемы со здоровьем. Список болезней, с которыми не берут в армию достаточно обширен. И больше всего их в категории “болезни нервной системы”.

С какими «нервными» заболеваниями не могут мобилизовать

Наличие тех или иных заболеваний и, как следствие, непригодность к военной службе должна подтвердить специальная военно-врачебная комиссия. В настоящее время непригодными к службе считаются лица со следующими заболеваниями:

Быстро прогрессирующие воспалительные заболевания центральной нервной системы: менингит, миелит, внутрипозвоночный абсцесс, энцефалит и энцефаломиелит. Болезни, провоцирующие паралич и нарушение координации движений: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, церебральный паралич, системные атрофии, все виды дистонии, кроме вегетососудистой. Эпилепсия и все виды психических расстройств. Быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы.

Кроме “нервных” болезней, от службы освобождают и в случае наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварительной и других органов и систем.

Массовое вручение повесток происходит для обновления базы данных

Именно такое сообщение повторяют представители военкоматов и органов власти. Даже если вам на улице вручили повестку – это не значит, что вы будете мобилизованы. На первом этапе это будет только уточнение данных с последующим возвращением домой.