Названо вичерпний перелік хвороб нервової системи з якими не призовуть до ЗСУ
Загальна мобілізація в Україні продовжує тривати, ба більше вона в самому розпалі. Наразі повістки вручають прямо на вулиці, у громадському транспорті, а по деяких містах представники військкомату навіть ходять по багатоквартирних будинках. Під мобілізацію підлягають всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які не мають так званого “білого квитка” чи то відстрочки. Його можна отримати з ряду причин: інвалідність, догляд за особою з інвалідністю, наявність трьох або більше дітей, чи проблеми зі здоров’ям. Перелік хвороб, з якими не беруть до армії досить обширний. І чи не найбільше їх в категорії “хвороби нервової системи”.
З якими «нервовими» захворюваннями не можуть мобілізувати
Наявність тих чи інших захворювань і як наслідок непридатність до військової служби має підтвердити спеціальна військово-лікарська комісія. Наразі непридатними до служби вважаються особи з наступними захворюваннями:
- Запальні захворювання центральної нервової системи, які швидко прогресують: менінгіт, мієліт, внутрішньохребетний абсцес, енцефаліт та енцефаломієліт.
- Хвороби, які провокують параліч та порушення координації рухів: розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, церебральний параліч, системні атрофії, всі види дистонії крім вегетосудинної.
- Епілепсія та всі види психічних розладів.
- Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують.
Крім “нервових” хвороб, від служби звільняють й в разі наявності захворювань серцево-судинної системи, травної та інших органів і систем.
Масове вручення повісток відбувається задля оновлення бази даних
Саме таке повідомлення повторюють представники військкоматів та органів влади. Навіть якщо вам на вулиці вручили повістку — це не означає, що ви будете мобілізовані. На першому етапі це буде лише уточнення даних з подальшим поверненням додому.
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