Названо вичерпний перелік хвороб нервової системи з якими не призовуть до ЗСУ

Загальна мобілізація в Україні продовжує тривати, ба більше вона в самому розпалі. Наразі повістки вручають прямо на вулиці, у громадському транспорті, а по деяких містах представники військкомату навіть ходять по багатоквартирних будинках. Під мобілізацію підлягають всі чоловіки у віці від 18 до 60 років, які не мають так званого “білого квитка” чи то відстрочки. Його можна отримати з ряду причин: інвалідність, догляд за особою з інвалідністю, наявність трьох або більше дітей, чи проблеми зі здоров’ям. Перелік хвороб, з якими не беруть до армії досить обширний. І чи не найбільше їх в категорії “хвороби нервової системи”.

З якими «нервовими» захворюваннями не можуть моб ілізувати

Наявність тих чи інших захворювань і як наслідок непридатність до військової служби має підтвердити спеціальна військово-лікарська комісія. Наразі непридатними до служби вважаються особи з наступними захворюваннями:

Запальні захворювання центральної нервової системи, які швидко прогресують: менінгіт, мієліт, внутрішньохребетний абсцес, енцефаліт та енцефаломієліт. Хвороби, які провокують параліч та порушення координації рухів: розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, церебральний параліч, системні атрофії, всі види дистонії крім вегетосудинної. Епілепсія та всі види психічних розладів. Хвороби периферичної нервової системи, які швидко прогресують.

Крім “нервових” хвороб, від служби звільняють й в разі наявності захворювань серцево-судинної системи, травної та інших органів і систем.

Масове вручення повісток відбувається задля оновлення бази даних

Саме таке повідомлення повторюють представники військкоматів та органів влади. Навіть якщо вам на вулиці вручили повістку — це не означає, що ви будете мобілізовані. На першому етапі це буде лише уточнення даних з подальшим поверненням додому.