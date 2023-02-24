Украинским семьям помогают выплачивать коммуналку: как получить 1700 гривен и больше

Некоторые виды помощи от государства были в Украине еще задолго до войны. В период военного положения они не прекратили свое существование, а наоборот распространились на еще большее количество граждан. Речь идет о субсидиях, которые может оформить каждое домохозяйство, что из-за низкого дохода не может самостоятельно оплачивать коммуналку. Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в текущем году средний размер субсидии составляет 1700 гривен, а получают ее почти 2,3 миллиона семей. Сюда входят как внутренне перемещенные лица, так и обычные семьи, которые в силу определенных жизненных обстоятельств не могут увеличить свой доход или совсем его иметь.

Кто претендует на субсидию?

Субсидию рассчитывают учитывая многие факторы. Совокупный доход всех членов семьи, проживающих в доме или квартире. Жилищная площадь, тарифы, наличие льгот и т.д. Каждое домохозяйство может получить индивидуальный размер субсидии, то есть это может быть как меньше 1700 гривен, так и больше. Заметим, что в отличие от льгот субсидия почти никогда не покрывает 100 стоимости коммуналки. Определенную часть все равно владельцы жилья выплачивают из собственного кошелька. Чтобы оформить субсидию, и переселенцам и другим гражданам нужно обратиться в одно из следующих учреждений:

Обратиться за фактическим местожительством в сельский, поселковый или городской совет. В центр предоставления административных услуг. В сервисный центр Пенсионного Фонда Украины, ведь именно здесь с 2023 занимаются выплатой субсидий.

Подать заявку можно также через приложение “Дия” или на портале ПФУ. Заметим, что переселенцам необязательно иметь договор аренды жилья. Пакет документов для ВПЛ ничем не отличается от всех остальных. В пакет входят: заявление, право на доходы, данные о жильцах помещения, паспорт и идентификационный код, справка о статусе ВПЛ.