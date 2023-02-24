Українським родинам допомагають виплачувати комуналку: як отримати 1700 гривень і більше

Деякі види допомоги від держави були в Україні ще задовго до війни. На період воєнного стану вони не припинили своє існування, а навпаки поширились на ще більшу кількість громадян. Мова про субсидії, які може оформити кожне домогосподарство, яке через низький дохід не може самостійно оплачувати комуналку. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року середній розмір субсидії становить 1700 гривень, а отримують її майже 2,3 мільйона сімей. Сюди входять як внутрішньо переміщені особи, так і звичайні родини, які в силу певних життєвих обставин не можуть збільшити свій дохід, або зовсім його мати.

Хто претендує на субсидію?

Субсидію розраховують враховуючи багато чинників. Сукупний дохід всіх членів родини, які проживають в домі чи квартирі. Житлову площу, тарифи, наявність пільг тощо. Кожне домогосподарство може отримати індивідуальний розмір субсидії, тобто це може бути як менше ніж 1700 гривень, так і більше. Зауважимо, що на відміну від пільг, субсидія майже ніколи не покриває 100 вартості комуналки. Певну частку все одно власники житла виплачують з власного гаманця. Щоб оформити субсидію, і переселенцям і решті громадянам потрібно звернутися до однієї з наступних установ:

Звернутися за фактичним місцем проживання до сільської, селищної або міської ради. В центр надання адміністративних послуг. В сервісний центр Пенсійного Фонду України, адже саме тут з 2023 року займаються виплатою субсидій.

Подати заявку можна також через додаток “Дія” або на порталі ПФУ. Зауважимо, що переселенцям не обов’язково мати договір про оренду житла. Пакет документів для ВПО нічим не відрізняється від всіх інших. До пакета входять: заява, декларація про доходи, дані про мешканців помешкання, паспорт та ідентифікаційний код, довідка про статус ВПО.