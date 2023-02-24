Стало известно, как изменится цена на газ для населения в ближайшие месяцы

Украинцы уже долго платят фиксированную цену за газ в пределах 8 гривен за куб. Это стало возможным благодаря монополии, созданной Нафтогазом. Компания, еще несколько лет назад поставлявшая газ 10% украинцев сейчас обслуживает почти 90%. Но именно благодаря этому и удается удержать цены на голубое топливо. Более того, чиновники время от времени напоминают, что сейчас цена газа для населения вдвое ниже реальной. В то же время и повышение тарифов было бы незаконным, ведь в Украине действует мораторий, запрещающий менять цену на газ в течение шести месяцев после окончания военного положения. Напомним, военное положение продолжается и не так давно его продлили еще на 90 дней.

О повышении тарифов пока не идет речь

Ранее в сети неоднократно появлялась информация, что после завершения отопительного сезона цена газа начнет расти, а мораторий, вероятно, будет отменен. Но никто на официальном уровне не берется это подтверждать, а наоборот опровергают. Более того, после войны Украина преследует цель стать независимой от импортных поставок газа и на это есть все предпосылки.

Во-первых, количество населения значительно уменьшилось, ведь очень много украинцев выехали за границу. Во-вторых, из-за ракетных ударов к сожалению повреждено или уничтожено множество предприятий и компаний. Эксперты отмечают, что если украинцы постепенно начнут заменять старое оборудование, то есть газовые котлы и колонки на новые, то собственного газа Украине точно хватит. А там, где есть независимость от импорта, там и цены удержать гораздо проще. Поэтому говорить о повышении тарифов очень рано, ведь варианты выхода из этой ситуации могут быть разными.

В целом, рыночная цена газа сейчас составляет 19,3 гривны за куб, несмотря на то, что Нафтогаз продает его населению за 8 гривен. Разницу покрывают за счет государственного бюджета.