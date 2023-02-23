Вбереже тисячі життів: українська компанія презентувала унікальний пристрій для розмінування

Товариство з обмеженою відповідальністю “Мобайл Софт” унікальний прилад військового призначення. Мова йде про інженерно-саперну систему ПК-8. На створення цієї воєнної розробки інженери компанії витратили понад 8 років. Робота над створенням та удосконаленням системи велася в режимі особливої секретності.

Що відомо про ПК-8

Керівник компанії “Мобайл Софт” Борис Шинкарецький розповів деякі деталі про розробку ПК-8. Загалом він розповів, що вартість одного такого комплекту сягає 50 тисяч гривень. Наразі компанія вже встигла виготовити та відвантажити Збройним силам України 35 комплектів систем ПК-8 на загальну суму 1,75 мільйона гривень. За словами керівника компанії виготовлення системи ПК-8 обходиться в 20 разів дешевше за зарубіжні аналоги.

За словами Шинкарецького, системи ПК-8 підходять не лише для розмінування. Їх також можна використовувати і для інших завдань, окрім розмінування, а смае для знищення техніки противника та важливих інфраструктурних об’єктів, наприклад. мостів. В умовах міської забудови дальність дії ПК-8 сягає одного кілометра. На відкритій місцевості радіус дії збільшується до двох чи навіть трьох кілометрів.

Також ПК-8 можуть використовувати в якості ретранслятора. В цьому випадку закладені зарядки будуть збільшувати радіус дії один одного. Зв’язок між інженерно-саперними системами забезпечується за допомогою захищених радіочастот. Тобто засоби радіоелектронної боротьби не завадять їх роботі.

Інформацію стосовно принципу роботи не розголошують зі зрозумілих причин.

Українські спеціалісті створюють найрізноманітніше допоміжне обладнання та озброєння, яке не поступається закордонних аналогам, але коштує значно дешевше. Головна проблема в налагодженні масового виробництва – недостатнє фінансування з боку держави. Більшість подібних проектів вдається реалізовувати завдяки волонтерським коштам або меценатам. Якщо держава знайде кошти на фінансування подібних ініціатив, то українські спеціалісти забезпечать Збройні сили України значною частиною різноманітних розробок – від дронів до подібних інженерно-саперних систем.