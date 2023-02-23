В Україні перевірять отримувачів соцвиплат: що загрожує «фейковим» пільговикам

В 2023 році в Україні продовжать перевірки отримувачів пенсій та інших видів соціальних виплат. Така перевірка зазвичай складається з трьох етапів. Спершу українців перевіряють під час подачі документів на виплати. Потім регулярно контролюють протягом всього часу отримання допомоги. А останній етап триває ще 3 роки після того, як громадянину перестали платити державну допомогу.

Перевірку документів, які подаються в процесі оформлення виплат, проводять органи соціального захисту, до яких звертається особа. Далі естафету перехоплює Мінфін. В автоматичному режимі відомство слідкує за фінансовими операціями пільговика, як то надходження значної суми на банківський рахунок, придбання автомобіля тощо. І навіть після того, як українець перестане отримувати соцвиплати, всі наявні дані про нього будуть зберігатися протягом 3 років.

Та варто пам’ятати, що саме Міністерство фінансів, яке моніторить фінансові потоки пенсіонера, не може застосувати до нього жодних штрафних санкцій. Відомство лише передає зібрані дані у Мінсоцполітики, а там вже вирішують, чи позбавляти громадянина призначених йому виплат.

Якщо виявиться, що гроші від держави особа отримувала незаконно, її можуть не тільки позбавити допомоги, але й вимагати повернення виплачених раніше грошей. В таких випадках управління соцзахисту подає в суд на «фейкового пільговика» і може навіть конфіскувати його майно, якщо той не захоче повертати борг.

Така ситуація нещодавно мала місце у Запоріжжі. Родина отримувала соціальні виплати як малозабезпечена, а потім виявилося, що один з членів цієї родини є працездатним. Це суперечить критеріям призначення допомоги, тож соціальна служба подала на цю родину судовий позов, вимагаючи повернення незаконно отриманих виплат на суму 4 тис. грн. Тепер в разі неповернення грошей, у родини можуть відібрати майно, щоб продати його та погасити борг. Крім того відповідачам загрожує арешт їх банківських рахунків.