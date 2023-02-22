Украинцы, выехавшие за границу или неподконтрольную территорию, могут потерять пенсию

За предыдущий год более 9 миллионов украинцев сменили место жительства. Львиная доля уехала заграницу, часть поселились в отдаленных от фронта украинских регионах. Есть и сознательно оставшиеся или даже вернувшиеся на неподконтрольные Украине территории. В связи с этим встал вопрос о начислении пенсий и социальных выплат подобным гражданам.

Речь не о том, чтобы лишить кого-то средств, а о том, чтобы установить социальную справедливость. Дело в том, что некоторые граждане за границей получают социальную выплату, дополнительно трудоустроились или даже открыли собственный бизнес и еще имеют помощь в Украине. В то время как на неподконтрольных территориях люди совсем живут без дохода. О том, каким образом планируют это регулировать, рассказал глава налогового комитета Даниил Гетьманцев.

7 февраля был озвучен новый законопроект

7 февраля 2023 года были внесены изменения в законодательство, согласно которым в Пенсионный фонд теперь будет поступать информация о тех, кто находится за границей или на неподконтрольных территориях. Цель — получить реальную картину, сколько людей физически находится в Украине и получает здесь выплаты.

«Многие государства ввели различные программы поддержки и может быть так, что в одной семье взрослая женщина смогла найти работу или запустить бизнес, получает социальную помощь и в Украине, и от государства пребывания. И ее родители получают двухканальную поддержку, а также подушку безопасности в виде сбережений», – заявил Гетьманцев.

Соответственно после мониторинга и анализа данных пенсии многие могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Также власти хотят решать такие ситуации, когда люди убегая от войны совсем не успели оформить пенсию, или потеряли документы и теперь сидят без дохода.