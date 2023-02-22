Українці, які виїхали закордон або непідконтрольну територію, можуть втратити пенсію

За попередній рік понад 9 мільйонів українців змінили місце проживання. Левова частка виїхали закордон, частина оселилися у віддалених від фронту українських регіонах. Є й ті, що свідомо залишилися або навіть повернулися на непідконтрольні Україні території. У зв’язку з цим постало питання щодо нарахування пенсій та соціальних виплат подібним громадянам.

Мова не про те, щоб позбавити когось коштів, а про те, щоб встановити соціальну справедливість. Річ в тім, що деякі громадяни закордоном отримують соціальну виплату, додатково працевлаштувались або навіть відкрили власний бізнес і ще мають допомогу в Україні. Тоді, як на непідконтрольних територіях, люди зовсім живуть без доходу. Про те, яким чином планують це регулювати розповів голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

7 лютого було озвучено новий законопроєкт

7 лютого 2023 року було внесено зміни до законодавства згідно з якими у Пенсійний фонд тепер поступатиме інформація про тих, хто перебуває закордоном або на непідконтрольних територіях. Мета — отримати реальну картину стосовно того, скільки людей фізично перебуває в Україні і отримує тут виплати.

«Багато держав запровадили різні програми підтримки і можуть бути так, що в одній сім’ї доросла жінка змогла знайти роботу чи запустити бізнес, отримує соціальну допомогу і в Україні, і від держави перебування. І її батьки отримують двоканальну підтримку, а також подушку безпеки у вигляді заощаджень”, – заявив Гетьманцев.

Відповідно після моніторингу та аналізу даних пенсії багатьох можуть змінитися як у сторону збільшення, так і в сторону зменшення.

Також, влада хоче вирішувати такі ситуації, коли люди тікаючи від війни зовсім не встигли оформити пенсію, або загубили документи і тепер сидять без доходу.