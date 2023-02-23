В Україні здорожчав хліб: скільки сьогодні коштує головний продукт

За останній місяць в Україні суттєво здорожчали деякі види хліба. Наприклад буханець «Riga Бородинівського» вагою 300 гр станом на 21 лютого коштував 32,3 грн. Хоча ще в січні його можна було придбати за 28,23 грн, тобто на 4 грн дешевше.

Про стрімке зростання цін на головний продукт стало відомо зі статистики, опублікованої на сайті «Мінфін». За даними ресурсу хліб «Riga Бородинівський» в українських супермаркетах можна придбати за такими цінами:

Varus – 33,2 грн;

Метро – 31,4 грн.

Тим часом житній хліб, що продається під брендом «Український Столичний», майже не подорожчав. Вартість буханця вагою 950 гр зараз становить 36,28 грн, а в січні він коштував 36,24 грн. Тобто за місяць ціна зросла лише на 4 коп.

Вартість хліба «Український Столичний» в супермаркетах країни зараз така:

Novus – 38,25 грн;

Ашан – 37,9 грн;

Мегамаркет – 32,7 грн.

Найпопулярніший серед українців пшеничний хліб також майже не змінився в ціні. Із січня буханець хліба вагою 650 гр подорожчав в середньому на 2 коп – з 32,08 грн до 32,10 грн. В супермаркетах його продають за такими цінами:

Мегамаркет – 32,2 грн;

Novus – 31,99 грн.

Ще одним ціновим рекордсменом поряд із «Riga Бородинівським» став нарізаний пшеничний хліб бренду «Цар Хліб». Він також здорожчав майже на 4 грн. Вартість 600-грамового буханця зросла із 31,9 грн у січні до 35,93 грн у лютому.

Також в лютому українці відчули на собі значне здорожчання ще одного незамінного продукту – солі. На сайті «Мінфіну» опублікували ціну 1 кг морської солі, яка станом на 19 лютого становила 33,05 грн. В січні ж кілограмова упаковки солі коштувала в середньому 32,55 грн. Тобто її ціна менш ніж за місяць виросла на 50 коп.

До речі звичайна кам’яна сіль коштує значно дешевше – в середньому 24,77 грн за 1 кг. Та через захоплення і часткове руйнування окупантами підприємства «Артемсіль», її тепер буває складно знайти на прилавках.