Во время действия военного положения украинцы имеют право не оплачивать одну из коммунальных услуг

Война в Украине не освобождает людей от некоторых базовых обязанностей. В частности, за коммунальные услуги нужно платить в полном объеме. Все льготы и отсрочки, действовавшие в первые месяцы войны, больше не действенны. Если не вовремя платить за коммуналку, то последствия будут, как и до войны. Те, кто не в состоянии платить из-за низкого дохода, могут оформить субсидию или льготы. Есть и ряд категорий, освобожденных от оплаты одной из услуг, а именно платы за распределение газа.

За распределение газа можно не платить в ряде случаев

Пока продолжается военное положение, от платы за распределение газа освобождены следующие категории лиц:

В населенных пунктах которых была повреждена инфраструктура и облгазы не могут в полном объеме выполнять свои обязанности. Имеются в виду повреждения в результате обстрелов. Потребителям, у которых поврежден объект распределения газа или внутридомовая система подачи газа. Граждане, жилье которых непригодно, или временно непригодно к проживанию, при наличии соответствующего заключения комиссии.

Также если вы совсем не пользуетесь газом и не хотите платить за его доставку, нужно отсоединиться от общей трубы. Это можно решить с помощью специальных служб, которые все сделают, а вам выдадут подходящее решение. В противном случае, даже если весь дом на электричестве, но он подключен к трубе, то за распределение платить придется.

Также стоит напомнить, что тариф на распределение газа различается в зависимости от области. То есть он не фиксирован по всей территории Украины, и может сильно отличаться. Следовательно, в некоторых областях потребители платят почти 3 гривны за 1 м3 тогда как в других всего 30 копеек.