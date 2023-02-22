На час дії воєнного стану українці мають право не оплачувати одну з комунальних послуг

Війна в Україні не звільняє людей від деяких базових обов’язків. Зокрема за комунальні послуги потрібно платити у повному обсязі. Всі пільги та відтермінування, які діяли у перші місяці війни більше не дієві. Якщо не вчасно сплачувати за комуналку, то наслідки будуть, як і до війни. Ті, хто не має змоги платити через низький дохід можуть оформити субсидію або пільги. Є й ряд категорій, яких звільнили від сплати однієї з послуг, а саме плати за розподіл газу.

За розподіл газу можна не платити в ряді випадків

Допоки триває воєнний стан, то від плати за розподіл газу звільнені наступні категорії осіб:

В населених пунктах яких була пошкоджена інфраструктура й облгази не можуть у повному обсязі виконувати свої обов’язки. Маються на увазі пошкодження внаслідок обстрілів. Споживачам, у яких пошкоджено об’єкт розподілу газу або внутрішньо домову систему подачі газу. Громадяни житло яких непридатне, чи тимчасово непридатне до проживання, за умови наявності відповідного висновку комісії.

Також, якщо ви зовсім не користуєтеся газом і не хочете сплачувати за його доставку, потрібно від’єднатися від загальної труби. Це можна вирішити за допомогою спеціальних служб, які все зроблять, а вам видадуть відповідне рішення. В протилежному випадку, навіть якщо весь будинок на електриці, але він під’єднаний до труби, то за розподіл платити доведеться.

Також, варто нагадати, що тариф на розподіл газу різниться залежно від області. Тобто він не є фіксованим по всій території України, і може сильно відрізнятися. Відтак в деяких областях споживачі платять майже 3 гривні за 1 м3 тоді як в інших всього 30 копійок.