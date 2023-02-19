Приват та Ощад закривають відділення по всій Україні: в НБУ назвали причини

Протягом минулого року українські банки суттєво скоротили кількість фізичних відділень. Масове закриття філій почалося враз із повномасштабною війною, а станом на кінець 2022 року працювало лише 80% віділень вітчизняних фінустанов. Тобто по факту припинило свою роботу кожне 5-те відділення.

Такі дані були отримані за результатами огляду банківського сектора, проведеним НБУ. В регуляторі зазначили, що найбільше банківських філій закрили у Донецькій, Харківській, Херсонській областях та на Київщині. Тобто масштабне скорочення банківської інфраструктури торкнулося переважно регіонів, де велися чи досі ведуться активні бойові дії.

Причиною закриття відділень стало падіння попиту на банківські послуги. Адже з небезпечних територій українці масово евакуювалися, тож не було сенсу й надалі забезпечувати роботу всіх існуючих філій. Не кажучи вже про те, що працювати в деяких населених пунктах стало неможливо через постійну небезпеку для персоналу.

Для молодого покоління скорочення кількості відділень не стало проблемою, адже більшість банківських послуг зараз можна отримати за допомогою мобільного додатку банку. А от для людей похилого віку, далеких від цифрових технологій, деякі державні банки організовували так звані «тімчасові відділення».

Варто зазначити, що ближче до четвертого кварталу 2022 року частина відділень українських банків відновила свою роботу. Станом на початок жовтня в Україні працювало вже понад 65% від довоєнної кількості відділень. Зокрема відновили свою роботу філії, розташовані у звільнених від окупантів населених пунктах. Таким чином до кінця року частка працюючих відділень сягнула 80% від зафіксованої у січні 2022-го, до вторгнення росії.

Та закриття п’ятої частини відділень стало не єдиною ознакою скорочення інфраструктури українськи банків. Через війну в Україні на 16% зменшилася кількість платіжних терміналів та банкоматів. Ще в січні 2022 року по всій території країни нараховувалося 33,6 тис. банкоматів, а до грудня того ж року їх залишилося всього 28,3 тис. штук. Натомість число POS-терминалів скортилося з 439 тис. до 368 тис. штук.