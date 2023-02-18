В марте многие украинцы получат по 1500 гривен к пенсии: кому придет надбавка?

Уже совсем скоро первый месяц весны, а недавно согласно действующему законодательству, в марте происходит ежегодная индексация. В этом году, несмотря на войну и заморозку пенсий, индексацию решили не отменять. Она состоится, а индекс планируется установить на уровне 24%. Это учитывая прошлогодний уровень инфляции и размер средней заработной платы, точнее процент его роста за последние три года. Правда, индексацию почувствуют не все, хотя коснется она каждого. Дело в том, что индексируют не фактическую выплату, которую человек получает на руки ежемесячно, а расчетную. То есть “голую” пенсию без надбавок за стаж и остальные доплаты.

Улучшения почувствуют владельцы средних пенсий

Эксперты говорят, что владельцы минимальных выплат к сожалению не почувствуют повышения. Например, если человек получает 2500 гривен, а это сейчас минимальная пенсия для всех имеющих необходимый стаж, то будут индексировать расчетных 2050. Остальные 450 гривен — это надбавка за стаж, и ее не будут учитывать. В результате, при индексе в 24% пенсия станет примерно 2500, то есть такой, как она и есть. А вот кто действительно почувствует улучшение, это те у кого пенсия от 6000 и больше. Им досчитают минимум по 1500 гривен.

Пока точный индекс еще не известен

Все цифры приблизительны, ведь эксперты еще не могут точно сказать, каким будет индекс. Его объявят в конце февраля, когда появится точная информация об уровне инфляции.

Также, в этом году решили не отменять надбавку по возрасту и надбавки для военных. Что касается возрастной доплаты, то на нее претендуют все, кто достигнет 70, 75 и 80 лет. В первом случае пенсия вырастет на 300 гривен, во втором – на 400 и в третьем – на 500. Среди требований – наличие всего необходимого стажа.