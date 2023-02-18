В березні чимало українців отримають по 1500 гривень до пенсії: кому прийде надбавка?

Вже зовсім скоро перший місяць весни, а віднедавна згідно з чинним законодавством, у березні відбувається щорічна індексація. Цього року попри війну та заморозку пенсій, індексацію вирішили не скасовувати. Вона відбудеться, а індекс планують встановити на рівні 24%. Це враховуючи минулорічний рівень інфляції, та розмір середньої заробітної плати, точніше відсоток його росту за останні три роки. Щоправда, індексацію відчують не всі, хоча торкнеться вона кожного. Річ в тім, що індексують не фактичну виплату, яку особа отримує на руки щомісяця, а розрахункову. Тобто “голу” пенсію без надбавок за стаж і решти доплат.

Покращення відчують власники середніх пенсій

Експерти кажуть, що власники мінімальних виплат на жаль не відчують підвищення. Наприклад, якщо особа отримує 2500 гривень, а це зараз мінімальна пенсія для всіх хто має необхідний стаж, то індексуватимуть розрахункових 2050. Решту 450 гривень — це надбавка за стаж, і її до уваги не братимуть. В результаті, при індексі у 24% пенсія стане приблизно 2500, тобто такою, як вона і є. А от хто дійсно відчує покращення, це ті в кого пенсія від 6000 і більше. Їм дорахують мінімум по 1500 гривень.

Наразі точний індекс ще не відомий

Всі цифри приблизні, адже експерти ще не можуть точно сказати, яким буде індекс. Його оголосять наприкінці лютого, коли з’явиться точна інформація про рівень інфляції.

Також, цього року вирішили не скасовувати надбавку за віком, та надбавки для військових. Стосовно вікової доплати, то на неї претендують всі, хто досягне 70, 75 та 80 років. У першому випадку пенсія зросте на 300 гривень, у другому на 400 і в третьому на 500. Серед вимог — наявність всього необхідного стажу.