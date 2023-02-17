Землю накроет мощная магнитная буря: держите наготове таблетки от головной боли

Еще раньше эксперты неоднократно предупреждали, что февраль будет очень богат магнитными бурями. Более того, их будет не только много, они будут очень мощные. Как минимум голова будет болеть у каждого жителя Земли. А те, кто очень метео чувствительный, могут и вовсе слечь с сильным недомоганием. Очень мощная буря началась еще вчера и продлится 18 и 19 февраля. На убыль она пойдет только 20-го числа, а к этому моменту будет мучить всех и даже вызвать сбои в работе приборов.

Буря будет очень мощной

Эксперты по исследованию космической погоды Space Weather заявили, что данная буря вызвана выбросом корональной массы на Солнце. Теперь поток солнечной плазмы двигается в сторону Земли и провоцирует геомагнитные колебания. Пик этого явления придется на ночь 18 февраля.

Эксперты объясняют, что возмущение магнитного поля Земли может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Через определенные процессы возмущаются высокоскоростные потоки солнечного ветра, ударяющиеся о Землю.

Симптомы магнитной бури легко распознать

В период возмущения магнитного поля Земли, огромное количество людей испытывают сильную головную боль, головокружение, усталость, бессилие, апатию, а также депрессивные мысли. Кроме этого, у некоторых могут обостряться хронические болезни, повышаться АД, напоминать о себе сердечные болезни и проблемы с сосудами. Особенно в этот период страдают пожилые люди, беременные и тяжелобольные.



Медики советуют максимально облегчать свое состояние отдыхом и пассивным образом жизни. Побольше отдыхайте, гуляйте по свежему воздуху. Не нагружайте себя ни физически, ни эмоционально. Стресс, слезы и чрезмерные волнения противопоказаны, потому что они сразу же критически усугубят самочувствие. Как минимум спровоцируют сильную мигрень.