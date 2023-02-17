Землю накриє потужна магнітна буря: тримайте напоготові таблетки від головного болю

Ще раніше експерти неодноразово попереджали, що лютий буде дуже багатим на магнітні бурі. Ба більше, їх буде не лише багато, вони будуть дуже потужні. Як мінімум голова болітиме у кожного мешканця Землі. А ті, хто дуже метеочутливий можуть і зовсім злягти з сильним нездужанням. Дуже потужна буря розпочалася ще вчора і тривати буде 18 та 19 лютого. На спад вона піде лише 20-го числа, а до цього моменту мучитиме всіх та навіть викликатиме збої у роботі приладів.

Буря буде дуже потужною

Експерти з дослідження космічної погоди Space Weather заявили, що дана буря спричинена викидом корональної маси на Сонці. Тепер потік сонячної плазми рухається в сторону Землі та провокує геомагнітні коливання. Пік цього явища припаде на ніч 18-го лютого.



Експерти пояснюють, що збурення магнітного поля Землі може тривати від кількох годин до кількох днів. Через певні процеси збурюються високошвидкісні потоки сонячного вітру, які вдаряються об Землю.

Симптоми магнітної бурі легко розпізнати

В період збурення магнітного поля Землі, дуже багато людей відчувають сильний головний біль, запаморочення, втому, безсилля, апатію, і навіть депресивні думки. Крім цього, у декого можуть загострюватися хронічні хвороби, підвищуватися артеріальний тиск, нагадувати про себе сердечні хвороби та проблеми з судинами. Особливо в цей період страждають люди похилого віку, вагітні й важкохворі.

Медики радять максимально полегшувати свій стан відпочинком та пасивним способом життя. Побільше відпочивайте, гуляйте на свіжому повітрі. Не навантажуйте себе ні фізично, ні емоційно. Стрес, сльози та надмірні хвилювання протипоказані, тому що вони відразу ж критично погіршать самопочуття. Як мінімум спровокують сильну мігрень.